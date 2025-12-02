Hitman 4 : IO Interactive rassure les fans de l'Agent 47

Cette année, la saga Hitman célèbre son 25e anniversaire, mais son développeur est focalisé sur 007 First Light, qui sortira en début d'année prochaine. Si l'Agent 47 a commencé son activité de tueur à gages en 2000, il jouit d'une nouvelle popularité depuis 2016 avec le début de la trilogie Hitman World Assassination, qui accueille encore du contenu additionnel régulièrement.

Hitman 4 confirmé par IOI





Hakan Abrak, CEO d'IO Interactive, s'est entretenu avec Variety à l'occasion de l'arrivée d'Eminem dans Hitman World Assassination. La mission Eminem vs. Slim Shady vient d'être lancée, mais le développeur danois évoque également son avenir.

Bien sûr, il y aura d'autres Hitman. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut se concentrer sur la fin de cette année. L'année prochaine, vous aurez plus d'informations sur le mode coopératif de Hitman, car je pense qu'il enrichira considérablement l'univers et introduira des mécaniques et des combinaisons très intéressantes dans World of Assassination. Ensuite, nous parlerons du prochain Hitman — car, évidemment, il y en aura un autre.

D'autres projets originaux chez IOI





Sans surprise, IO Interactive retrouvera la franchise Hitman à l'avenir. Il faut dire que la saga a attiré plus de 85 millions de joueurs et compte 25 millions d'exemplaires vendus. Le studio danois a également développé d'autres titres, comme les Kane & Lynch, Mini Ninjas ou encore l'excellent Freedom Fighters. Il développe 007 First Light, mais aussi Project Fantasy, un RPG multijoueur.

Bientôt de la coop dans Hitman World Assassination





Les fans n'auront pas à attendre bien longtemps pour avoir une occasion de retrouver l'Agent 47. IO Interactive lancera en 2026 un mode coopératif pour Hitman World Assassination, mais il faudra attendre le début de l'année prochaine pour en apprendre davantage.

Vous pouvez précommander 007 First Light à 49,99 € chez Leclerc.