Hitman gratuit sur PS4 pendant une semaine, faites-vous plaisir

IO Interactive veut faire découvrir son Hitman au plus grand nombre. Quelques milliers de chanceux ont d'ailleurs pu récupérer une clé Steam du jeu il y a quelques semaines, et cette fois, ce sont les joueurs PS4 qui bénéficient d'une offre sympathique.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 5 mai, vous pouvez jouir d'un Essai Gratuit de Hitman - Intégrale de la première saison depuis le PlayStation Store. Vous avez accès à l'intégralité de l'expérience, du Prologue aux six missions à Paris, Sapienza, Marrakech, Bangkok, au Colorado et à Hokkaido, en passant par les contrats supplémentaires en tout genre.

Attention, il ne s'agit pas d'un téléchargement définitif, le client deviendra inutilisable dès mardi prochain. Si vous voulez continuer à tuer des cibles en toute discrétion, IO Interactive rappelle que Hitman - Édition Jeu de l’année est actuellement affiché au prix de 8,99 € dans le cadre de la vague de soldes actuelle.

