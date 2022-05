Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, les fonctionnalités de la DualSense et de la PS5 mises en avant en vidéo

Le grand déballage autour d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a eu lieu en mars dernier avec pas moins de 14 minutes de gameplay et l'étonnante annonce d'une version Switch. Depuis, le calme est un peu revenu et c'est encore une fois du côté de PlayStation qu'il faut se tourner pour avoir de ses nouvelles, puisque les spécificités liées à la PS5 sont à présent exposées en vidéo.

Forcément, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard tirera parti des capacités de la DualSense, avec des retours haptiques et les gâchettes adaptatives réagissant lors de l'utilisation de sorts, en plus d'un festival de couleurs au niveau des LED et de sons sortant du haut-parleur. La puissance de la PS5 en elle-même sera exploitée, permettant un affichage en 4K sur les écrans compatibles et des modes Fidélité et Performances nous laisseront le choix entre justement ces graphismes haute résolution ou un meilleur framerate. L'audio 3D sera également mise à contribution, tandis que les chargements devraient eux être réduits au minimum grâce au SSD. Bref, rien de véritablement inédit, mais l'expérience sera forcément meilleure que sur PS4. Tout est détaillé ci-dessous par le Community Manager, Chandler Wood d'Avalanche Software :

Avec Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, nous souhaitions vous plonger dans le monde des sorciers tel que vous ne l’avez jamais vu. Avalanche Software a particulièrement à cœur d’offrir aux joueurs la sensation de vivre dans ce monde, baguette en main. La console PlayStation 5 nous permet de vous offrir une expérience encore plus immersive tandis que vous constituez votre propre héritage.

Ressentez votre baguette

Les sorcières et sorciers ne doivent jamais se séparer de leur baguette, et dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, la manette DualSense de la console PlayStation 5 devient une extension de votre baguette. Vous disposerez de nombreux sortilèges et les gâchettes adaptatives offrent une plus grande souplesse en combat. Dès que vous lancerez un sortilège, vous ressentirez toute la puissance de votre magie, qu’il s’agisse d’un sort de base ou d’un charme particulièrement puissant. Les différents sortilèges vous conféreront des sensations uniques grâce au retour haptique, qui constitue un lien direct entre la manette DualSense et votre baguette. Ces effets concerneront uniquement le côté droit de la manette. La DualSense deviendra ainsi une véritable extension de votre baguette dans le jeu. Lorsque vous parerez un sortilège avec Protego, vous ressentirez le crépitement de la magie absorbée par le charme du Bouclier.

Les gâchettes adaptatives et le retour haptique ne se limitent cependant pas aux sortilèges et à l’utilisation de la baguette. La manette DualSense vous permet de profiter pleinement de nombreux évènements à travers le monde, qu’il s’agisse d’écraser des ingrédients avec un pilon en cours de potions, de ressentir le cri des jeunes mandragores ou de voler à travers les cieux sur un balai ou un hippogriffe. La manette DualSense vous permet de ressentir toute la magie du monde des sorciers sur PS5.

Nous avons également mis à profit l’éclairage LED de la manette DualSense pour vous offrir des possibilités de personnalisation. Lorsqu’elle ne s’illumine pas aux couleurs des sortilèges lancés ou essuyés, la manette DualSense arbore les couleurs de votre maison Poudlard : bleu et bronze pour Serdaigle, écarlate et or pour Gryffondor, vert et argent pour Serpentard, jaune et noir pour Poufsouffle.

Les graphismes et les sons à Poudlard

Visuellement, nous avons fait bien du chemin depuis notre cher Hagrid sur PS1. Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur PS5 vous permet de découvrir Poudlard et ses environs en 4K. Vous pourrez également choisir entre les modes graphiques Fidélité et Performances. Ce choix vous permettra de personnaliser votre expérience, que vous souhaitiez donner la priorité à la fréquence d’images ou à la fidélité visuelle.

La technologie audio 3D Tempest de la PS5 vous donnera l’impression d’évoluer en plein cœur du monde des sorciers. Grâce au crépitement des flammes lorsque vous lancez Incendio, au bouillonnement des potions dans les chaudrons et aux paysages sonores uniques des différents environnements, vous aurez véritablement l’impression d’y être. Et si vous jouez sans casque, vous profiterez de sons immersifs supplémentaires grâce au haut-parleur de la manette DualSense. Vous entendrez notamment le battement des ailes d’un hippogriffe, ou encore les différents effets des sortilèges que vous lancerez.

De plus, grâce au SSD de la console PlayStation 5, les temps de chargements seront rapides, peu importe la manière dont vous choisissez de vous déplacer : sur un balai, ou via le réseau des cheminées. Le jeu sera également compatible avec les fonctionnalités de cartes d’activité et d’assistance en jeu de la console PS5.

Nous sommes ravis de vous permettre de découvrir le monde des sorciers de manière véritablement immersive, grâce aux fonctionnalités de la console PS5 et de la manette DualSense dès la sortie de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, en fin d’année 2022.