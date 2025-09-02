Hollow Knight bat des records avant la sortie de Silksong

Dans deux jours sortira Hollow Knight: Silksong, la tant attendue suite du metroidvania de Team Cherry. Tout s'est accéléré ces derniers jours, avec la diffusion d'une nouvelle bande-annonce de gameplay dévoilant la date de sortie. Les fans auront attendu six longues années depuis l'annonce du jeu, mais il est désormais presque à portée de main.

Hollow Knight bat des records de fréquentation





Pour patienter, les joueurs ont visiblement décidé de relancer une partie du premier jeu. Selon les chiffres partagés par SteamDB, Hollow Knight ne cesse de battre son record de fréquentation ces derniers jours, il a réuni 71 083 joueurs en simultané sur Steam hier. Un record qui pourrait être battu demain, mais dès le 4 septembre, tout le monde sera sans doute sur Hollow Knight: Silksong. Avant l'annonce de Team Cherry il a deux semaines, le titre attirait un peu moins de 10 000 joueurs en même temps, ce qui était déjà impressionnant pour un jeu sorti en 2017 et son précédent record était de 20 324 joueurs en simultané en 2022.

Pour rappel, cela ne concerne que la version Steam de Hollow Knight, les chiffres sont facilement accessibles, mais le jeu de plateforme est également disponible sur GOG.com, PlayStation, Xbox, Switch 1 et même dans le Game Pass. Autant dire que les joueurs sont au total bien plus nombreux à redécouvrir ce premier volet en attendant sa suite.

Quand sera disponible Hollow Knight: Silksong ?





La date de sortie de Hollow Knight: Silksong est fixée au 4 septembre 2025, le jeu sera vendu sur PC (Steam, GOG.com, Humble Store), PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch 1 et Switch 2. Il sera également rajouté day one dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate. Le jeu sera disponible à partir de 16h00, contre 19,99 € seulement.