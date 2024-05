Homeworld 3 est enfin là, les tests aussi

Franchise de jeux de stratégie culte pour tous les amateurs de science-fiction, Homeworld était au placard depuis de trop longues années. Mais l'éditeur Gearbox Publishing et le développeur Blackbird Interactive préparaient un nouvel opus, Homeworld 3, qui est enfin disponible sur ordinateurs. Place à la bande-annonce de lancement :

Si jamais vous étiez passé à côté de la promotion de ce nouveau titre de stratégie tactique, voici quelques points clés, ainsi qu'un visuel détaillant les différentes éditions disponibles et la roadmap des futures mises à jour de contenu :

Une toute nouvelle histoire - Homeworld 3 élargit l'univers de Homeworld et se déroule 100 ans après les événements de Homeworld 2. Le jeu met en scène un tout nouveau protagoniste, la scientifique Imogen S'Jet (la protégée de Karan S'Jet). Elle doit devenir Fleet Command pour résoudre le mystère derrière la disparition de Karan et déterminer la signification de « l'anomalie », une menace qui met en danger l'avenir de la galaxie.

De superbes combats spatiaux en 3D - Homeworld 3 fait la part belle aux combats intenses et fait passer la série Homeworld à un tout autre niveau. De nouvelles fonctionnalités innovantes sont introduites pour que les joueurs puissent explorer de nouvelles dimensions stratégiques. Ils pourront notamment utiliser des tactiques basées sur la couverture et profiter de cartes contenant des terrains complexes et variés. Le rendu final bénéficie de graphismes époustouflants qui simulent en temps réel les dommages causés aux navires, la destruction dynamique des navires et un son réactif à la situation pour créer un profond sentiment d'immersion et de réalisme.

Le Mode Jeux de Guerre - War Games est un nouveau mode coopératif qui fusionne le gameplay RTS emblématique de Homeworld avec des éléments de roguelike. Il permet aux joueurs d'entreprendre une série aléatoire de missions de combat et de relever des défis uniques. Jusqu'à trois commandants (joueurs) doivent gérer la force de leur flotte à chaque bataille, puis réclamer de puissantes récompenses à chaque victoire. Les joueurs débloqueront des pouvoirs incroyables basés sur les résultats de ces batailles qui se poursuivront finalement lors de leur prochaine partie.

Le Mode Escarmouche - En plus de la toute nouvelle campagne narrative, Homeworld 3 comprend également le mode Escarmouche classique permettant aux joueurs de tester leurs compétences tactiques. Les joueurs peuvent affronter des adversaires humains et IA dans des duels 1 contre 1, des affrontements en équipe ou des affrontements chacun pour soi jusqu'à six joueurs au total. Le modding sera pris en charge dans ce mode grâce à un partenariat avec Mod.io offrant aux joueurs des outils intégrés pour créer, partager et jouer à de nouvelles cartes d'escarmouche.

Bien évidemment, la presse spécialisée a déjà partagé ses tests complets de Homeworld 3, les notes sont plutôt positives, mais pas vraiment excellentes. Si les mécaniques de gameplay sont aussi réussies que les graphismes, le scénario n'arrive pas à passionner et il reste encore quelques bugs.

Homeworld 3 est disponible exclusivement sur PC, via Steam et l'Epic Games Store.