Horizon Zero Dawn : Sony va se mettre à dos les joueurs avec ce changement

Lors du PlayStation State of Play, Sony a officialisé Horizon Zero Dawn Remastered, une version améliorée pour PS5 et PC du jeu d'action et d'aventure avec Aloy. Les joueurs pourront redécouvrir le titre sur la dernière console de salon de Sony et ceux qui possèdent déjà le jeu de base auront même la possibilité de passer à cette version Remastered contre 9,99 €. Une belle affaire pour un jeu vendu 19,99 €. Mais...

Voilà que Sony a décidé de discrètement augmenter le prix de Horizon Zero Dawn sur le PlayStation Store. Le jeu a été pendant un temps inclus dans l'abonnement PlayStation Plus, ce n'est plus le cas, mais il était vendu 19,99 €, comme tous les autres titres PlayStation Hits. Un bon plan pour cette Complete Edition avec l'extension The Frozen Wilds, sauf que désormais, Horizon Zero Dawn est vendu 39,99 € sur le PS Store, le prix a doublé suite à l'annonce que la version remastérisée. Si vous ne possédez pas le jeu et que vous l'aviez loupé avec l'offre Play at Home, eh bien il n'y a désormais aucun intérêt à acheter la version PS4 puis payer l'upgrade, car Horizon Zero Dawn Remastered sera vendu 49,99 € sur PS5.

Heureusement, il reste encore des versions physiques chez plusieurs revendeurs, vous pouvez retrouver Horizon Zero Dawn: Complete Edition à 21,84 € sur Amazon, il suffira de mettre le disque dans votre PS5 et de payer l'upgrade à 9,99 € pour profiter de la version Remastered à sa sortie, prévue le 31 octobre prochain.