Hotel Barcelona : un premier trailer fou et gore pour le jeu d'action de Suda51 et Swery65 parodiant les films d'horreur

En 2019, Hidetaka Suehiro aka Swery65 (Deadly Premonition) et Goichi Suda aka Suda51 (No More Heroes) annonçaient leur partenariat avec Devolver Digital pour développer Hotel Barcelona, un projet horrifique à petit budget. Reporté puis tombé dans l'oubli, il a refait surface à la fin de la présentation Xbox au Tokyo Game Show 2023, sous une nouvelle forme et a priori sans son ancien éditeur.

Mené par la nouvelle entité White Owls Inc, il sera écrit et dirigé par Swery65, sur une idée originale de Suda51, qui serait donc un peu plus en retrait sur la production. Hotel Barcelona prendra la forme d'un jeu d'action en 2,5D parodiant les films d'horreur. Il nous opposera à des créatures grotesques, d'entités extraterrestres bizarroïdes à des requins améliorés par l'IA en passant par une marionnette de poupée géante, alors que notre héroïne est coincée dans une boucle temporelle sans fin remplie de tueurs en série, et où nous pourrons faire appel à notre version du passé décédée pour nous aider.



La première bande-annonce de gameplay présage un joyeux bordel un peu gore, que nous découvrirons sur PC, Xbox Series X|S et PS5 en 2024.