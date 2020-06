Humble Bundle : 50 jeux et DLC, avec des eBooks, contre 28 € pour soutenir la lutte contre le racisme

Humble Bundle vient de lancer hier soir le Fight for Racial Justice Bundle, un pack de jeux et eBooks vendu 30 $, en soutient au mouvement Black Lives Matter. L'intégralité des revenues sera en effet reversé à des associations de lutte contre le racisme, comme la NAACP, Race Forward et The Bail Project.

Parmi les jeux vidéo, nous retrouvons du lourd, avec des titres PC indépendants à succès comme Baba is You, Hyper Light Drifter, Spelunky, FTL: Advanced Edition, Broken Age, Kingdom: Classic, Neo Cab ou My Memory of Us, mais également de plus gros jeux comme Football Manager 2020, NBA 2K20, BioShock Remastered, Elite Dangerous ou encore Sonic & SEGA All-Stars Racing. Du côté des livres numériques, c'est varié, avec du Ghost in the Shell, Shaft, Twelve Years A Slave, Attack on Titan Anthology et tout un tas d'eBooks.

Le Fight for Racial Justice Bundle est disponible contre 28 €, c'est un prix fixe, et vous avez jusqu'au 23 juin prochain pour l'acheter tout en soutenant la lutte contre le racisme. Humble Bundle, qui a déjà donné un million de dollars de sa poche il y a quelques semaines, a déjà récolté plus de 1,1 million de dollars, tandis qu'itch.io avait quant à lui amassé plus de huit millions de dollars avec ses 1 704 jeux à 5 $.