MAJ itch.io : plus que quelques heures pour acheter le bundle à 5 $ de 1700 jeux pour soutenir le mouvement Black Lives Matter !

Si vous aimez les jeux indépendants, vous connaissez sans doute itch.io, une plateforme qui permet d'héberger et distribuer facilement de petits titres sympathiques. Ses fondateurs ont évidemment été touchés par la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter, ils ont donc décidé de créer un bundle, dont l'argent récolté sera reversé à des associations de lutte contre le racisme.

itch.io a ainsi lancé un appel aux créateurs, qui sont invités à rajouter leurs projets dans ce bundle, qui coûtera au minimum 5 $. Les acheteurs pourront payer ce qu'ils veulent, l'argent récolté sera reversé à la NAACP et la Community Bail Fund. Le bundle sera actif du 5 au 15 juin, et il devrait y avoir de nombreuses choses, itch.io héberge non seulement des jeux vidéo indépendants, mais également un tas d'autres créations. Cependant, les jeux ne seront pas sous la forme de clé Steam, car comme l'explique l'initiateur du bundle, les acheteurs payent trop souvent le prix minimum pour agrandir leur bibliothèque Steam sans réellement soutenir la cause, et ce n'est pas le but ici.

Rendez-vous donc dans deux petits jours pour retrouver ce bundle sur itch.io.

Mise à jour : l'opération a été un immense succès, alors que 1 361 créateurs nous proposent désormais de télécharger 1 704 jeux PC, Mac, Linux ou Android, toujours pour 5 $ ! Il y a principalement de toutes petites expériences, mais aussi de belles productions indépendantes, de Night in the Woods à Pikuniku en passant par Celeste et Oxenfree. Le prix réel du bundle sans promotion serait de 9 363 $, alors pour ce qui est de savoir si vous faites une bonne affaire, pas de question à se poser. La somme incroyable de 7 388 000 $ a déjà été récoltée, et il ne tient qu'à vous de rajouter 5 $ ou plus : l'offre se termine ce mardi 16 juin à 9h00, alors ne traînez pas à passer à la caisse.