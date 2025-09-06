Hunting Grounds, entre jeu vidéo et jeu de plateau, prépare son Kickstarter

Hunting Grounds s’apprête à débarquer sur Kickstarter avec une idée un peu particulière : mélanger jeu de plateau, jeu vidéo et univers spirituel. Le projet, né d’un collectif de freelances créé en 2016, avance aujourd’hui avec le soutien commercial de Sanuk Games, qui accompagne la campagne sans pour autant en être l’éditeur ou le distributeur.

L’univers de Hunting Grounds of the Great Spirit a déjà commencé à prendre forme avec un premier jeu gratuit sur PC, sorti le 31 décembre 2024. Cette première étape a permis d’introduire l’ambiance mystique et sauvage de la licence, tout en posant les bases d’un projet qui ne se limite pas à un seul support. Avec le lancement de la campagne Kickstarter, l’équipe veut franchir une nouvelle étape en proposant un jeu de plateau qui sera suivi, peu après, par une adaptation vidéoludique plus ambitieuse.

Une page de pré-lancement a été mise en ligne sur Kickstarter, permettant aux joueurs intéressés de cliquer sur le bouton Notify me afin d’être alertés dès le démarrage officiel de la campagne. Une courte vidéo de présentation en anglais est déjà disponible sur YouTube, et une version française est en cours de production. Cette dernière a la particularité d’être portée par Pierre-Alain de Garrigue (PADG), comédien de doublage reconnu, qui prête sa voix au personnage principal de l’aventure : le chaman Crazy Owl. Une collaboration qui ajoute un poids certain au projet et qui devrait attirer l’attention des joueurs francophones.

La volonté du collectif est claire : faire de Hunting Grounds un univers transmédia. L’idée n’est pas de proposer deux expériences distinctes, mais bien d’imaginer un récit qui se décline sur plusieurs supports tout en restant cohérent. Nature sauvage, spiritualité, visions chamaniques : tout est pensé pour renforcer l’immersion et créer un univers qui se vit différemment selon le format.

Avec PADG en première ligne et une campagne Kickstarter sur le point de démarrer, Sanuk Games espère fédérer une communauté autour de cet univers singulier. Reste à voir si les joueurs répondront présents et permettront à Hunting Grounds de concrétiser son ambition.