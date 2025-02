idealo : idées cadeaux pour ceux qui ont gardé leur âme d'enfant

Vous-même ou un proche avez conservé une passion pour les loisirs de votre enfance tels que les jeux vidéo, les figurines, les animés ou les bandes dessinées ?

Le comparateur de prix Idealo a sélectionné pour vous les produits les plus populaires, afin de vous proposer des idées de cadeaux qui ne manqueront pas de (vous) faire plaisir.

Jeux de construction : pour les créatifs

Les LEGO sont un excellent choix pour les nostalgiques des heures passées à assembler des briques, et ils s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Des collections comme LEGO Technic proposent des répliques détaillées de voitures de collection, tandis que la gamme LEGO Architecture permet de reconstruire des monuments célèbres. Pour les fans de Star Wars, le Faucon Millenium en LEGO est une pièce maîtresse à ajouter à leur collection.

Jeux de société : pour des soirées conviviales

Les jeux de société offrent des moments de partage en famille ou entre amis. Au-delà des classiques comme le Monopoly ou le Cluedo, des jeux tels que Zombicide ou Mysterium plongent les joueurs dans des univers immersifs. Pour stimuler l'imagination, Dixit est également très apprécié.

Jeux vidéo et figurines : des incontournables

En plus des jeux vidéo, les figurines tirées de la pop culture, notamment les Funko Pop, sont des valeurs sûres et continuent de rencontrer une forte demande. Le succès des figurines en vinyle Funko Pop a par ailleurs conduit à la production de plus de 8 000 références ! Certaines éditions limitées ou exclusives deviennent particulièrement recherchées par les collectionneurs, augmentant ainsi leur valeur sur le marché.

Peluches : le retour en force

Mêlant douceur et nostalgie, les peluches font également un retour remarqué, avec des éditions spéciales de personnages Disney ou représentant des figures emblématiques de films, séries ou animés. Elles connaissent un regain de popularité, notamment auprès des adolescents et des jeunes adultes, avec une augmentation des ventes de 14 % en 2024, atteignant 50 millions d'euros.

Les peluches représentant de la nourriture, en particulier les fruits, légumes et gâteaux, ont également le vent en poupe en ce moment grâce à leur approche à la fois mignonne et humoristique des objets inanimés.

La marque britannique Jellycat, qui est l'une des premières à avoir lancé le concept, a vu ses ventes presque quintupler depuis 2019, atteignant près de 200 millions de livres sterling en 2023. La marque a d'ailleurs observé que ses peluches attiraient un large public, toutes générations confondues, et particulièrement la génération Z, née après 2000.