Immortals Fenyx Rising : les 7 régions du jeu présentées en vidéo avec les commentaires de Scott Phillips et Thierry Dansereau

C'est durant son dernier Ubisoft Forward que l'éditeur a présenté comme il se doit Immortals Fenyx Rising, nouveau nom donné à Gods & Monsters, jeu dont nous ne savions presque rien jusque-là. Cette aventure mythologique qui n'est pas sans rappeler The Legend of Zelda: Breath of the Wild nous mettra aux commandes de Fenyx, un personnage entièrement personnalisable qui va parcourir le monde ouvert de l'Île d'Or, composé de sept régions visuellement bien distinctes. Ce sont ces dernières que nous pouvons découvrir dans une vidéo partagée par IGN dans le cadre de son programme First.

Le directeur du jeu Scott Phillips et le directeur artistique Thierry Dansereau y ont par ailleurs pris la parole, le tout étant retranscrit en anglais dans un article. Voici ce que nous pouvons en retenir :

Choc de pierres (Hermès) - Il s'agit de la zone de départ de l'aventure après le naufrage de Fenyx, servant de tutoriel et montrant lentement l'état dévasté du monde. Nous y rencontrons Hermès qui expliquera qu'il est écrit que seul Fenyx peut vaincre Typhon.

- Il s'agit de la zone de départ de l'aventure après le naufrage de Fenyx, servant de tutoriel et montrant lentement l'état dévasté du monde. Nous y rencontrons Hermès qui expliquera qu'il est écrit que seul Fenyx peut vaincre Typhon. Vallée du printemps éternel (Aphrodite) - C'est là que se trouve le hub du jeu, le Hall des Dieux, permettant de personnaliser Fenyx et de l'améliorer, en plus de servir de refuge aux dieux une fois sauvés. La zone est colorée (les joueurs d'Odyssey ont bien aimé cet aspect), pleine de végétation et calme, évoquant justement la déesse de l'amour qu'est Aphrodite.

- C'est là que se trouve le hub du jeu, le Hall des Dieux, permettant de personnaliser Fenyx et de l'améliorer, en plus de servir de refuge aux dieux une fois sauvés. La zone est colorée (les joueurs d'Odyssey ont bien aimé cet aspect), pleine de végétation et calme, évoquant justement la déesse de l'amour qu'est Aphrodite. Antre de la guerre (Arès) - Un véritable champ de bataille rendant hommage au dieu de la guerre dont nous explorerons la forteresse, avec des teintes rouges et une architecture s'inspirant de la Macédoine.

- Un véritable champ de bataille rendant hommage au dieu de la guerre dont nous explorerons la forteresse, avec des teintes rouges et une architecture s'inspirant de la Macédoine. Bosquet de Kleos (Athéna) - La zone qui ressemble le plus à Odyssey en termes d'architecture grecque classique, car Athéna est la déesse la plus proche de l'humanité. De nombreux temples s'y trouvent et de multiples références aux héros mythologiques (Odysseus, Hercules, Atalante) pourront y être dénichées.

- La zone qui ressemble le plus à Odyssey en termes d'architecture grecque classique, car Athéna est la déesse la plus proche de l'humanité. De nombreux temples s'y trouvent et de multiples références aux héros mythologiques (Odysseus, Hercules, Atalante) pourront y être dénichées. Contrée de la Forge (Héphaïstos) - Un vaste espace où les ressources naturelles ont été prises pour alimenter la forge du dieu. Des automates y sont figés telles des statues à cause de Typhon et l'aspect visuel se veut un mélange entre style ancien et modernité.

- Un vaste espace où les ressources naturelles ont été prises pour alimenter la forge du dieu. Des automates y sont figés telles des statues à cause de Typhon et l'aspect visuel se veut un mélange entre style ancien et modernité. Le sommet du roi (Zeus) - Visible au loin depuis les autres régions, notre voyage nous y emmènera vers la fin du jeu pour gravir cette montagne enneigée afin d'atteindre Zeus. Ce ne sera pas facile et demandera de bien jongler entre les différentes compétences, en plus de regorger de défis.

- Visible au loin depuis les autres régions, notre voyage nous y emmènera vers la fin du jeu pour gravir cette montagne enneigée afin d'atteindre Zeus. Ce ne sera pas facile et demandera de bien jongler entre les différentes compétences, en plus de regorger de défis. Les portes du Tartare (Typhon) - Situées au centre du monde, le gigantesque volcan inspirera la peur avec son visage maléfique servant à rappeler que l'ultime menace est Typhon.

Le côté fantaisiste qui se dégage de ces différents environnements n'aurait pas eu de sens dans un Assassin's Creed par exemple, les développeurs ont donc pu se lâcher. La date de sortie d'Immortals Fenyx Rising est fixée au 3 décembre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch, PC et Stadia. Vous pouvez le précommander au prix de 69,99 € sur Amazon. Sachez par ailleurs que Lionnel Astier doublera Zeus en français, un making of ayant récemment été diffusé.

