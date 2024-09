Inazuma Eleven RE : un surprenant remake fort mignon dévoilé, qui n'est pas près de sortir

Pour sa présentation Level-5 Vision 2024: To the World's Children de ce mardi, deux projets inédits sur six avaient été annoncés. Nous savions que le premier serait le prochain Yo-kai Watch, qui s'est révélé n'en être que l'héritier, baptisé Holy Horror Mansion et qui a servi de conclusion plutôt efficace. L'autre titre inconnu a été tout aussi surprenant, car il concerne la licence Inazuma Eleven. Nous fera le point sur les annonces concernant Inazuma Eleven: Victory Road par la suite, qui est encore loin d'être disponible. Et pourtant, c'est un remake du tout premier épisode qui a été dévoilé.

Level-5 est pour le moins fascinant, puisque le prochain épisode sera ultra complet en termes de joueurs et permettra même de revivre les confrontations footballistiques des différentes séries, mais cela n'empêchera donc pas le studio de nous faire revivre les débuts de Mamoru Endō / Mark Evans dans Inazuma Eleven RE. Rassurez-vous, il n'y aura pas de zombies, si ce n'est peut-être certaines plateformes lorsqu'il sortira. Blague à part, ce remake du jeu Nintendo DS de 2008, déjà ressorti sur 3DS en 2012 dans la compilation améliorée Inazuma Eleven 1・2・3!! Endou Mamoru Densetsu, va donc revenir avec des graphismes évidemment revus, qui nous évoquent un mélange entre SNACK WORLD: Mordus de donjons – Gold et les jeux Zelda de Grezzo pour la plastique des personnages.

Si nous ne pouvions demander qu'une seule amélioration, ce serait de pouvoir utiliser les noms japonais, car ces changements opérés sur chaque licence déclinée en anime pour l'international sont une horreur qui a perduré bien trop longtemps.

Mamoru sera toujours doublé par Junko Takeuchi et nous fera donc toujours autant penser à Naruto. Le système de jeu va lui être modifié pour s'adapter à de nouvelles plateformes en étant plus accessible, à savoir les PS5, PS4, Switch et PC (Steam). Leur choix est étonnant en sachant qu'Inazuma Eleven RE ne sortira pas avant 2026 ! Comme quoi, les lancements de jeux cross-gen vont encore durer bien longtemps. Pour le moment, son site officiel ne nous apprend rien de plus, mais nous avons le temps de voir venir.

