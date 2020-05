Indie Celebration : 25 démos à découvrir sur Steam

Comme de nombreux organisateurs de salon, Digital Dragons a dû repousser son Indie Collection à la rentrée, l'évènement aura lieu les 14 et 15 septembre 2020 à Cracovie, en Pologne. Mais les organisateurs tiennent quand même actuellement un petit évènement en ligne, uniquement dédiés aux jeux indépendants.

Pendant trois petits jours, Digital Dragons tient donc des interviews de développeurs et des livestreams, c'est à suivre sur Steam, mais les joueurs ont surtout droit à 25 démos de titres indépendants à retrouver sur la plateforme de Valve. Il y a de quoi faire, avec Ars Fabulae, Bonkies, Danger Scavenger, Elderborn, Eldest Souls, First Class Trouble, For the People, For the Warp, Ghostrunner, Legends of Ethernal, Liberated, Not for Broadcast, Overloop, PositronX, Rhythm Fighter, Roki, Rustler, Shing!, The Blind Prophet, There is No Light, Tower Princess, Tunche, Uragun, Wanderlust: Transsiberian et Wingspan.

Ces démos sont à découvrir jusqu'au 15 mai prochain sur Steam, et cela permet d'avoir déjà un aperçu du Summer Game Fest, la plateforme de Valve donnera en effet accès à des versions d'essai de divers jeux en juin prochain.