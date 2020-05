Ghostrunner : une démo et une cinématique pour le jeu d'action cyberpunk

All in! Games et One More Level viennent de lancer aujourd'hui une démo de Ghostrunner sur ordinateurs, à télécharger via Steam. Pour accompagner cette version d'essai réservée aux joueurs PC, les studios partagent une cinématique en images de synthèse, que tout le monde peut admirer juste ici :

Ghostrunner nous emmènera pour rappel dans un futur cyberpunk, et les joueurs incarneront un cyber-guerrier évoluant aussi bien dans le monde réel que dans un univers virtuel. Le titre mélangera les phases de plateforme avec du parkour et de l'action intense, le héros étant équipé d'un katana pour trancher rapidement ses ennemis. Quelques pouvoirs cybernétiques seront également là pour pimenter le gameplay.

Ghostrunner est attendu dans le courant de l'année 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et il supportera la technologie RTX de NVIDIA.