INSOLITE sur Cyberpunk 2077 : la chaîne française NEXUS VI décortique le genre et le jeu dans une vidéo captivante

Si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube française NEXUS VI, vous passez à côté de quelque chose. Renaud Jesoniek et ses acolytes y proposent des analyses, refléxions et découvertes éclairées de l'univers de la science-fiction, du cinéma à la littérature aux principes philisophiques que soulèvent les œuvres, avec un humour et une qualité de production rare sur la branche francophone de la plateforme.

L'équipe a eu la chance de réaliser une vidéo en partenariat avec CD Projekt RED pour la sortie de Cyberpunk 2077, l'occasion pour elle de revenir sur la génése, les principes et les enjeux du cyberpunk. Après un retour rapide sur les œuvres principales du genre, et notamment les pionniers Blade Runner et Le Neuromancien, Le Capitaine s'intéresse à ce qu'offre le jeu vidéo : questionnements sur la frontière entre le réel et le virtuel avec la Braindance, exploration des frontières de l'éthique avec les augmentations Cyberware, ou encore représentation d'une société ultra-libéraliste à l'extrême.

Si vous voulez vous échauffer avec une vidéo divertissante et réalisée avec soin avant de plonger dans Cyberpunk 2077, vous avez de quoi faire. Le titre de CD Projekt RED est toujours disponible en précommande pour 52,99 € sur Amazon.fr, et sa date de sortie est calée au 10 décembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.

