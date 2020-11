INSOLITE : Gabe Newell (Valve) va envoyer un nain de jardin dans l'espace pour soutenir la Nouvelle-Zélande

Si vous êtes un peu cinéphile et que vous avez vu Amélie Poulain, les scènes montrant le nain de jardin du père d’Amélie aux États-Unis ou en Russie doivent normalement vous revenir en tête avec un petit sourire au passage. Gabe Newell, le directeur de Valve Corporation a décidé d’aller encore plus loin en envoyant son propre nain de jardin dans l’espace. Les joueurs de Half Life 2: Episode 2 l’auront sûrement reconnu, il s’agit de Gnome Chompski. Pour la petite histoire, dans Half Life 2: Episode 2, un succès vous demandait de transporter une petite statue pendant la quasi-totalité du jeu et de le placer dans une fusée. Ledit succès avait pour nom « Little Rocket Man » et c’était Gnome Chompski qui servait de compagnon.

Our next launch features a very special mass simulator - a 3D printed Half-Life Gnome Chompski created for @valvesoftware co-founder Gabe Newell by design studio @WetaWorkshop.



For every person who watches the launch online, Gabe will donate $1 to Starship Children’s Hospital. pic.twitter.com/MItk7Ffr2R — Rocket Lab (@RocketLab) November 2, 2020

Toutefois, cela va bien plus loin que d’envoyer un simple lilliputien en orbite autour de la Terre. En réalité, Gabe Newell est resté en Nouvelle-Zélande depuis le début de la pandémie de COVID-19 et il veut remercier le pays pour son accueil. Ainsi, pour chaque spectateur qui regardera le livestream du lancement de la fusée, le directeur de Valve Corporation donnera un dollar à l’Hôpital néo-zélandais Starship Children. Et ce n’est pas tout. Le nain de jardin servira également de simulateur de masse afin de « tester et concevoir une nouvelle technique d'impression 3D qui pourrait être utilisée pour les futurs composants d’engins spatiaux ». Enfin, Rocket Labs lancera en plus de Gnome Chompski une trentaine de satellites depuis la pointe sud de la péninsule de Mahia, qui auront pour but de réduire les débris orbitaux ou d’améliorer la surveillance maritime.

