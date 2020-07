Gabe Newell (Valve) préfère la Xbox Series X à la PS5

Gabe Newell est pour rappel le cofondateur et directeur du studio Valve (Half-Life, Left 4 Dead, Portal), mais il est actuellement bien loin de son bureau à Bellevue, dans l'État de Washington. À cause de la pandémie de COVID-19, du confinement et de l'interdiction de circuler dans plusieurs pays du monde, eh bien, Gabe Newell est bloqué en Nouvelle-Zélande, où il était parti se reposer après le lancement de Half-Life: Alyx. Personne ne va le plaindre, et il en profite même pour donner quelques interviews.

Le PDG de Valve était ainsi l'invité de The Project, et les présentateurs ont évidemment voulu connaître son avis sur les futures PlayStation 5 de Sony et Xbox Series X de Microsoft, même si Gabe Newell est un peu considéré comme le Pape des jeux sur PC par les utilisateurs de Steam. Alors, PS5 ou Xbox Series ?

La Xbox. Parce que c'est la meilleure. Je n'ai aucun intérêt dans cette course. De toute évidence, nous faisons la plupart de nos développements sur PC, mais des deux, je prendrais certainement une Xbox.

Voilà une déclaration qui devrait faire plaisir à Microsoft, le constructeur proposant depuis quelques mois ses jeux first party sur Steam, ce qui arrange évidemment Gabe Newell, mais aussi la branche Xbox, attirant toujours plus de joueurs sur ses titres.