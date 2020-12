INSOLITE : Kanye West a approché Nintendo pour développer un jeu

Tout le monde connaît le nom de Kanye West, producteur, musicien, styliste, homme d'affaires et même candidat à la présidentielle américaine. L'homme est partout, sa renommée n'est plus à faire et il touche même au milieu du jeu vidéo, avec un titre en hommage à sa mère, mais Kanye voulait aller plus loin.

Lors d'un podcast diffusé il y a plusieurs mois, mais qui refait surface cette semaine, Reggie Fils-Aimé raconte une anecdote pour le moins insolite qui lui a permis de rencontrer Kanye West et sa femme Kim Kardashian, alors qu'il était encore président de Nintendo of America. L'histoire s'est déroulée lors d'un E3, Kanye était présent pour discuter avec Shigeru Miyamoto et a réussi à avoir un rendez-vous avec Reggie pour lui présenter un projet :

Il expérimentait un morceau de contenu de jeu vidéo ; il voulait des réactions. Il arrive et dit : « je veux travailler avec Nintendo ». Nous avions tellement de projets différents chez Nintendo, la possibilité de faire quelque chose avec Kanye n’était tout simplement pas là, et je devais donc trouver un moyen de refuser poliment cette opportunité de travailler avec lui. Je lui ai dit : « Kanye, tu ne veux pas travailler avec nous parce que nous sommes difficiles, nous sommes pénibles. Tout ce que nous faisons, c'est pousser pour avoir le meilleur contenu. Nous ne sommes pas le type de partenaire avec lequel vous voudriez travailler ». Et il me regarde et dit : « Reggie, vous êtes exactement le type de partenaire que je veux à cause de cette raison ! »

Une discussion jugée « intéressante » par Reggie Fils-Aimé, mais qui n'est finalement pas allée plus loin.