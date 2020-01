INSOLITE : Nintendo voulait changer son logo par un graffiti, Reggie Fils-Aime a dit non

Aujourd'hui, tout le monde connaît le logo de Nintendo. Il faut dire que depuis les années 70, il n'a pas beaucoup changé, avec à chaque fois le nom du constructeur inscrit dans un ovale. Mais à une époque, la firme a voulu innover en visant un nouveau public, ce qui n'était pas du tout du goût de Reggie Fils-Aime.

Lors d'un long entretien avec Present Value Podcast, l'ancien président de Nintendo of America est revenu sur cette histoire un peu folle :

Quand j'ai rejoint Nintendo, il y avait presque un sentiment de honte que Nintendo plaise aux jeunes consommateurs, et l'équipe marketing de Nintendo of America a commencé à faire des choses avec le logo - ce logo Nintendo classique dans un ovale - ils le mettaient dans un style graffiti, ou ils faisaient des choses différentes pour essayer de vieillir le logo, et j'y ai mis un terme parce que ce n'est pas notre marque. Et ce que nous devions faire était, oui, faire appel à un large éventail de consommateurs, mais nous devions le faire sur la base de ce que la marque représentait, et ne pas le faire d'une fausse manière.

Systématiquement, nous sommes passés par l'épuration de la représentation de la marque, mais nous avons également créé des messages couplés à un contenu qui a vraiment élargi la portée, élargi l'attrait et préparé le terrain pour tous les grands produits que nous lancerions comme la Wii, comme Wii Fit, et finalement la Nintendo Switch.