INSOLITE sur Pokémon : une adorable bague de fiançailles avec Pikachu par U-Treasure

U-Treasure est bien connu des amateurs de jeux vidéo et de bijoux, l'entreprise japonaise a un catalogue impressionnant et elle vient d'y ajouter une bague de fiançailles sur le thème de Pokémon, idéal pour mettre un genou à terre et déclarer « Je te choisis » à l'amour de sa vie. Et, oui, la bague est même livrée dans une Master Ball, tout un symbole.

U-Treasure reste une marque de luxe, avec ici un diamant de 1,032 carat entouré de deux petits Pikachu mâle et femelle en or 18 carats, tandis que l'anneau est en platine 950 mm. Un bijou très haut de gamme qui devrait ravir les fans de Pokémon, à condition évidemment d'en mettre le prix : comptez 1 169 400 ¥, soit environ 8 850 €.

Il est même possible d'y faire graver jusqu'à huit caractères à l'intérieur de la bague, et U-Treasure pense aux bourses plus modestes, avec des bagues moins onéreuses et des matériaux moins nobles, et même d'autres Pokémon comme Mew ou encore Mentali et Noctali, vous pouvez admirer tout cela ici ou retrouver des produits dérivés Pokémon sur Amazon.