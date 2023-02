INSOLITE sur Pokémon : une carte Pikachu Illustrator à 1 million d'euros sur eBay

Vous le savez déjà, les cartes à jouer et à collectionner Pokémon peuvent se vendre une fortune, surtout si elles sont en parfait état et viennent des premières éditions, ou si elles sont très rares. C'est le cas de la carte qui nous intéresse aujourd'hui : Pikachu Illustrator, actuellement en vente aux enchères.

MJN Store met en effet en vente sur eBay une carte Pokémon Pikachu Illustrator à 1 million d'euros, en achat immédiat et à récupérer uniquement en mains propres, à Limoges. Cette précieuse carte appartient au collectionneur Mister Fuji, qui se sépare donc de ce Pikachu Illustrator. La carte avait été distribuée à 39 exemplaires seulement aux gagnants des concours Pokémon Illustrator Contest en 1997 et 1998, et PSA (la société américaine qui certifie les cartes en tout genre) n'en a authentifié que 24 d'entre elles. Autant dire que ce bout de carton est très recherché par les collectionneurs, Logan Paul s'était d'ailleurs offert un Pikachu Illustrator pour plus de 5 millions de dollars l'année dernière. Mister Fuji, le vendeur de la carte, déclare :

MJN Store est très heureux de pouvoir collaborer avec eBay pour cette mise en vente exceptionnelle. La visibilité internationale qu'offre eBay nous permet de connecter les collectionneurs du monde entier autour de notre passion pour le TCG (Trading Card Game). MJN présente sur eBay une pièce unique, authentifiée par PSA, le Pikachu Illustrator. Illustrée par la très talentueuse Atsuko Nishida, c'est à la fois l'une des cartes les plus populaires du hobby et l'une des plus rares au monde.

Alexandre Boissenot, responsable de la catégorie cartes à collectionner chez eBay France, précise que le site de ventes aux enchères enregistrait en 2022 plus de 3 000 recherches de cartes Pokémon par heure, avec des ventes majeures ses dernières années comme un autre Illustrator Pikachu (PSA 7) à 375 000 $, un Kangourex holographique et promotionnel PSA 10 à 150 100 $ ou encore un Lugia holographique première édition Neo Genesis (BGS 10) à 144 300 $. Il rajoute :

Nous sommes témoins au quotidien de l'engouement pour les cartes à collectionner sur eBay. Grâce à cette vente exceptionnelle, nous sommes fiers de pouvoir réunir les collectionneurs et amateurs du monde entier autour de leur passion et d'offrir une visibilité internationale à des cartes très rares et inconnues du grand public.

Si jamais la carte Pokémon Pikachu Illustrator de Mister Fuji vous intéresse, elle est en vente à 1 million € sur eBay. Pour les plus petits budgets, le coffret Dresseur d'Élite Pokémon Épée et Bouclier Tempète Argentée est à 59,90 € sur Amazon.