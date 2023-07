Jagged Alliance 3 : le jeu de stratégie tactique lancé en vidéo

C'est en septembre 2021, il y a presque deux ans, que THQ Nordic et Haemimont Games (Tropico, Surviving Mars, Victor Vran) dévoilaient Jagged Alliance 3, nouvel opus de la franchise de jeux de stratégie tactique au tour par tour avec des mercenaires derrière les lignes ennemies.

Après des mois d'attente, le titre est enfin disponible sur ordinateurs et il s'offre une bande-annonce de lancement, à découvrir ci-dessus. Jagged Alliance 3 nous demandera de soutenir une révolution et libérer la région du Grand-Chien. La campagne solo, à l'ambiance inspirée des films des années 90, nous permettra de recruter des mercenaires et de nous lancer dans des batailles tactiques au tour par tour.

Jagged Alliance 3 est disponible sur PC via Steam et GOG.com, où vous pouvez le retrouver à 44,99 €.

