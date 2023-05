Jagged Alliance 3 : période de sortie et Tactical Edition collector pour le jeu tactique

Annoncé en 2021, Jagged Alliance 3 se fait toujours attendre depuis. Le titre de THQ Nordic et Haemimont Games sera pour rappel un jeu tactique au tour par tour avec des mercenaires affrontant la Légion au Grand-Chien, un pays politiquement instable, mais bourré de ressources naturelles.

Aujourd'hui, les studios reviennent enfin donner quelques nouvelles. Jagged Alliance 3 arrivera dans le courant de l'été 2023, sur PC via Steam, et les joueurs pourront opter pour une Tactical Edition physique en plus de la version numérique. Cette édition collector inclura une mallette étanche à l'eau et à la poussière (certifiée IP67), une ceinture et une sacoche tactique, des pin's A.I.M., 36 cartes de personnages, la bande originale sur CD et une copie du jeu sur disque, dans un mediabook.

Pour rappel, THQ Nordic organisera un Digital Showcase 2023 le 11 août prochain, il devrait reparler de Jagged Alliance 3 à cette occasion, mais croisons les doigts pour que le titre sorte quand même avant. Vous pouvez précommander Jagged Alliance 3 à 39,99 € à la Fnac.