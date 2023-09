Jagged Alliance 3 : une annonce inattendue pour le jeu avec des mercenaires

THQ Nordic et Haemimont Games ont dévoilé il y a deux ans Jagged Alliance 3, un jeu stratégie tactique au tour par tour. Un titre exclusif aux PC qui s'est lancé en juillet dernier seulement, mais les studios comptent bien rendre accessibles leur jeu à un maximum de joueurs.

Aujourd'hui, THQ Nordic et Haemimont Games dévoilent ainsi une version pour consoles de salon de Jagged Alliance 3. Le titre sortira en fin d'année sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, les précommandes sont déjà lancées avec 20 % de réduction et un accès anticipé de 48 heures en bonus. Par ailleurs, le mode multijoueur sera cross-gen, les joueurs PlayStation pourront s'affronter entre eux, tout comme ceux sur Xbox de leur côté.

La date de sortie de Jagged Alliance 3 est fixée au 16 novembre 2023 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et une Tactical Edition sera également proposée sur consoles, à 550 exemplaires seulement. Vous pouvez déjà précommander le jeu à 59,99 € chez Micromania.