JCC Pokémon Pocket : cette mécanique de choix ne sert à rien, la preuve en vidéo

Creatures, DeNA et The Pokémon Company ont lancé récemment le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, qui permet d'ouvrir des boosters et collectionner des cartes virtuelles. Bien qu'il soit free-to-play, le titre est un énorme succès commercial, mais voilà qu'un internaute met en lumière une supercherie.

Lorsque vous ouvrez un booster dans JJC Pokémon Pocket, vous devez d'abord entre un booster Puissance Génétique Pikachu, Dracaufeu ou Mewtwo, puis parmi une sélection de paquets dans un carrousel. Évidemment, les cartes dépendent du Pokémon sur le booster, mais le carrousel ne sert à rien, il ne s'agit que d'une illusion de choix.

C'est ce qu'a mis en avant Rustywolf dans une vidéo YouTube, relayée par Eurogamer. En utilisant un outil qu'il se garde bien de partager, l'internaute peut connaître les cartes présentes dans le booster avant son ouverture. Eh bien figurez-vous que, qu'importe le booster sélectionné dans le carrousel, ce seront toujours les mêmes cartes, celles-ci sont choisies par le jeu dès l'achat du paquet, après avoir opté pour Pikachu, Mewtwo ou Dracaufeu donc.

Cette découverte ne va clairement pas révolutionner la façon de jouer au Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, l'illusion de choix semblait évidente pour de nombreux joueurs, mais certains fans élaboraient des théories pour augmenter leurs chances d'avoir de meilleures cartes. Eh bien il ne sert à rien de faire défiler les paquets dans la roue, tous les packs sont les mêmes. L'important reste de choisir le bon booster avant (Pikachu, Dracaufeu ou Mewtwo dans cette première extension) et de croiser les doigts pour obtenir une carte rare.

Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket est disponible gratuitement sur iOS (App Store) et Android (Google Play Store).