Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket est un immense succès, meilleur que Pokémon GO !

Lors de sa sortie en 2016, Pokémon GO a été un énorme succès, rapportant un paquet d'argent à Niantic, Nintendo et The Pokémon Company. Plus récemment, Creatures, DeNA et The Pokémon Company ont lancé le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, qui permet d'ouvrir des boosters virtuels et d'obtenir des cartes Pokémon numériques. S'il n'est pas possible d'acheter des cartes ou des boosters, les joueurs peuvent quand même débourser de l'argent réel pour réduire le temps d'attente entre chaque ouverture de booster ou pour acheter des éléments cosmétiques dans la boutique.

Quelques jours seulement après le lancement du jeu, les studios ont annoncé que le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket comptait plus de 10 millions de téléchargements dans le monde. Comme le rapport Mobilegamer, Appmagic dévoile les gros chiffres de ce succès et, d'après ses analyses, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket aurait engendré 12 millions de dollars en quatre jours, soit trois millions de dollars par jour. Pour rappel, Pokémon GO engendrait environ un million de dollars en 24 heures, soit trois fois moins !

D'après les derniers chiffres d'Appmagic, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket aurait récolté plus de 24 millions de dollars en date du 6 novembre dernier. Près de la moitié des revenus (43 %) viendraient du Japon et environ un tiers (27 %) des États-Unis, les autres régions où le titre rapporte le plus sont Hong Kong, Taïwan et la Corée du Sud (4 % chacun).

Bon, même sans débourser le moindre centime, il est possible d'obtenir de belles cartes, comme ce sublime Dracaufeu ex ci-dessus. Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket est disponible gratuitement sur iOS (App Store) et Android (Google Play Store), vous pouvez acheter des smartphones en promotion sur Amazon, Cdiscount et Fnac.