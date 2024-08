JCC Pokémon Pocket : la déclinaison mobile et numérique du Jeu de Cartes à Collectionner date sa sortie

En dehors des jeux service et gacha régulièrement mis à jour, il faut bien avouer que l'actualité vidéoludique entourant la licence Pokémon est particulièrement calme cette année. Ce week-end, The Pokémon Company organisait les Pokémon World Championships 2024 à Honolulu et dès la cérémonie d'ouverture, Tsunekazu Ishihara avait donné rendez-vous pour celle de clôture afin de découvrir quelques annonces entourant les jeux. Non, nous n'avons eu aucune nouvelle de Légendes Pokémon : Z-A, dont la révélation lors du Pokémon Day paraît rétrospectivement avoir été précipitée puisque nous ne savons presque rien à son sujet six mois après. En revanche, c'est JCC Pokémon Pocket qui s'est remontré. Ce dernier avait lui aussi été dévoilé en février avec une sortie prévue pour 2024.

De son titre complet Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, voire Pokémon Trading Card Game Pocket en anglais, ce titre à destination des appareils sous iOS et Android co-développé par DeNA et Creatures Inc. sera donc disponible le 30 octobre 2024 dans le monde entier. Vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire sur Google Play ou l'App Store. L'aspect de collection sera évidemment bien mis en avant avec une incitation à y revenir chaque jour pour ouvrir des boosters et de magnifiques illustrations prenant en compte ce support numérique.

Les cartes Pokémon, distribuées dans pas moins de 89 pays, n’auront jamais été aussi accessibles ! Profitez des cartes Pokémon à tout endroit et à tout moment sur votre appareil mobile ! Chaque jour, ouvrez des Boosters et obtenez des cartes ! - Récupérez des cartes tous les jours ! Vous pouvez ouvrir deux Boosters par jour sans frais et collectionner des cartes Pokémon reprenant d’anciennes illustrations pétries de nostalgie, ainsi que de toutes nouvelles cartes propres à cette application.

- Récupérez des cartes tous les jours ! Vous pouvez ouvrir deux Boosters par jour sans frais et collectionner des cartes Pokémon reprenant d’anciennes illustrations pétries de nostalgie, ainsi que de toutes nouvelles cartes propres à cette application. Découvrez de nouvelles cartes Pokémon ! - Les cartes immersives sont un tout nouveau type de carte qui apparaît pour la première fois ! Avec leur nouveau design façon 3D, les cartes immersives vous donneront l’impression de plonger dans l’illustration de la carte.

- Les cartes immersives sont un tout nouveau type de carte qui apparaît pour la première fois ! Avec leur nouveau design façon 3D, les cartes immersives vous donneront l’impression de plonger dans l’illustration de la carte. Exhibez votre collection ! - Utilisez les portfolios ou les cadres expo pour mettre vos cartes en valeur et les montrer au monde entier !

- Utilisez les portfolios ou les cadres expo pour mettre vos cartes en valeur et les montrer au monde entier ! Faites des combats sans pression, individuellement ou à plusieurs ! - Vous pouvez faire des combats sans pression en plein milieu de votre journée !

Et puisque nous en sommes à parler de cartes, sachez que du côté de celles bien réelles, The Pokémon Company a annoncé le retour des Pokémon de Dresseur au détour d'une bande-annonce animée ! Les amateurs de ce type de cartes pourront donc prochainement retrouver le Mélofée de Lilie, l'Angoliath de Rosemary, mais aussi le Zoroark et le Reshiram de N sous deux versions. Autant dire que les collectionneurs vont être ravis. Il faudra toutefois patienter jusqu'en 2025. Le teasing à la fin de la vidéo semble lui indiquer le retour des Pokémon de Rocket.

Pokémon Écarlate et Violet sont eux toujours disponibles à l'achat sur Amazon au prix de 44,49 €.

Voir aussi : INSOLITE sur Pokémon : Project VOLTAGE, une collaboration musicale et visuelle avec Hatsune Miku qui vient régaler nos sens