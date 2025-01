JCC Pokémon Pocket se prépare à un véritable Choc Spatio-Temporel et aux échanges avec l'arrivée de sa nouvelle extension

Le succès du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket ne faiblit pas et nous avons cette semaine appris que plus de 40 milliards de cartes ont été obtenues par les joueurs, ce qui méritait bien un petit cadeau. La semaine dernière, DeNA avait dévoilé les restrictions qui concerneraient les échanges, une fonctionnalité prévue pour cette fin janvier. À présent, nous découvrons enfin la prochaine extension promise, succédant à Puissance Génétique et au booster à thème L'Île Fabuleuse. Bonne nouvelle, The Pokémon Company ne compte pas simplement enchaîner les générations dans l'ordre et après une prédominance de créatures de Kanto, ce sont celles de Sinnoh qui seront à l'honneur de Choc Spatio-Temporel (Space-Time Smackdown).

C'est donc la semaine prochaine, le jeudi 30 janvier 2025 que seront disponibles les deux boosters Choc Spatio-Temporel mettant en avant Dialga et Palkia, numérotés A2. En plus de cartes ex de ces deux Légendaires, nous pourrons notamment compter sur les starters de la 4G que sont Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf, Pachirisu ex, Phyllali pour amateurs d'Évolition, Corboss, Griknot, Cresselia, mais aussi Cynthia en tant que Dresseur, qui disposera d'une magnifique variante Full Art, ainsi qu'un superbe Lucario. Des portfolios et cadres expo seront également ajoutés, où Dialga et Palkia partageront la vedette avec Darkrai.

Enfin, les échanges seront introduits dès la veille, le mercredi 29 janvier 2025, mais en plus de ce que nous avons déjà dit à leur sujet, qui n'était pas spécialement réjouissant, nous apprenons que ce seront deux types d'objets qu'il faudra consommer pour les réaliser... des Sabliers Échange et Jetons Échange. L'exemple montré, à retrouver en page suivante, montre qu'une carte ◊◊◊ nécessitera un de ces sabliers (qui se renouvèleront sans doute à raison de un toutes les douze heures si le modèle est calqué sur les autres) et 120 jetons. Pour le moment, absolument rien n'a été dit sur la manière d'en obtenir. Pour rappel, seules des cartes de Puissance Génétique et L'Île Fabuleuse seront concernées dans un premier temps, pas les nouvelles. Vous trouverez divers visuels en page suivante.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play).