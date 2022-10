Les jeux Rockstar prochainement attendus

Dévoiler un jeu de longues années à l’avance n’est pas dans les habitudes prises par l’entreprise basée à New York depuis sa création en 1998. Alimenter le doute, les rumeurs incongrues et dévoiler petit à petit l’idée même d’un futur opus sont plutôt dans les habitudes du studio. Difficile en ce sens pour les médias spécialisés et les joueurs eux-mêmes de réellement planifier les futures sorties.

Annoncer une date est tout bonnement impossible avec Rockstar. Rêver d’une sortie ou anticiper celle-ci apparaît tout de suite plus supposable. En ce sens, quels sont les jeux Rockstar qui pourraient, selon ces mêmes rumeurs fondées ou non, marquer le futur vidéoludique ?

Légende : L’ère de la PS5 a commencé



GTA VI





Pour le coup, il semble évident de s’attendre à un prochain opus de la franchise phare du studio nord-américain. Ce dernier aligne les coups de promotion et les plans de communication cachés avec brio ces derniers mois et pour beaucoup, la sortie d’un nouveau GTA deviendrait instantanément l’instant phare non pas de mois, mais bel et bien d’années de jeux vidéo à venir.

Dernièrement, un hacker de 17 ans a été arrêté par la police britannique après avoir dévoilé des images de GTA 6, preuve de la folie qui s’empare systématiquement de cette licence, sortie pour la première fois en 1997.

Légende : fuite majeure pour Rockstar

Mais que savons-nous sur le prochain GTA ? Nous devrions probablement retrouver la ville fictive de Vice City, basée sur celle de Miami, en Floride. Adieu donc la côte ouest et Los Santos (basé sur Los Angeles) pour retrouver la côte atlantique ?

De plus, et loin de ses habitudes, disons-le, GTA 6 devrait prôner plus de diversité. Rien d’officiel à ce sujet, mais dans l’air du temps et après plusieurs scandales propres au studio, ce nouvel opus phare se devra de respecter certains codes et probablement de dire adieu à certaines réflexions ou blagues pouvant être jugées comme ironiques, mais logiquement, déplacées auprès de certaines minorités.

Red Dead Redemption 3





Il faudra probablement attendre les années 2030 pour imaginer une telle chose, les studios ayant drastiquement réduit le temps de travail de leurs collaborateurs après, tenez-vous bien, un autre scandale propre à l’entreprise.

Peut-être qu'il sera également possible de jouer à plusieurs jeux dans le prochain RDR.

En réalité, de nombreuses plateformes en ligne offrent différentes solutions aux joueurs et sans le moindre doute, les précédents opus de RDR ont eu leur mot à dire à ce sujet. Avec la possibilité de jouer au poker directement depuis le saloon, le jeu de Rockstar avait ainsi popularisé cette discipline.