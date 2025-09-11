Jeux 2025 : des titres déjà cultes aux dernières sorties à ne pas manquer, le guide

2025 a été un très bon cru pour les jeux vidéo, entre suites très attendues, nouvelles licences prometteuses et retours de franchises cultes. Action, RPG, gestion ou combats spectaculaires, il y en a eu pour tous les goûts, et ce n'est pas fini. Voici un récapitulatif des titres incontournables sortis en 2025, et ceux à ne pas manquer en cette fin d’année d'après une étude d'Idealo !

Sorties du 1er trimestre 2025

Kingdom Come: Deliverance II

Ce RPG vous plonge dans une reconstitution fidèle de la Bohême du XVe siècle. Vous y incarnez Henry, un jeune forgeron entraîné dans les tourments d'une guerre civile. Le jeu propose une expérience immersive avec des combats réalistes et une narration riche.



Date de sortie : 4 février 2025

Plateformes : PS5, Xbox Series, PC

Split Fiction

Un jeu narratif innovant où vos choix influencent directement le déroulement de l'histoire. Vous vivez le récit à travers plusieurs perspectives dans une narration non linéaire, portée par une direction artistique soignée.



Date de sortie : 6 mars 2025

Plateformes : Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series, PC

Suikoden I & II HD Remaster

Les deux classiques du JRPG reviennent dans une version remasterisée en haute définition. Vous pouvez redécouvrir ici ces histoires épiques avec des graphismes améliorés, une bande-son réorchestrée et des fonctionnalités modernisées.



Date de sortie : 6 mars 2025

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Assassin's Creed Shadows

Ce nouvel opus de la saga d'Ubisoft vous transporte dans le Japon féodal. Le gameplay, centré sur l'ombre et la lumière, mêle infiltration et action dynamique.



Date de sortie : 20 mars 2025

Plateformes : PS5, Xbox Series, PC

The First Berserker: Khazan

Incarnez un guerrier légendaire au destin tragique dans cet action-RPG à l'ambiance sombre et brutale. Le jeu propose un système de combat viscéral et des choix moraux ayant un impact sur votre aventure, le tout dans un univers riche en créatures mythologiques.



Date de sortie : 27 mars 2025

Plateformes : PC, PS5, Xbox Series

Bleach: Rebirth of Souls

Les fans de la franchise retrouvent Ichigo Kurosaki dans un jeu d'action fidèle à l'œuvre originale. Explorez des zones inédites de la Soul Society, livrez des batailles épiques contre des ennemis surnaturels et profitez de nouvelles mécaniques de combat.



Date de sortie : 31 mars 2025

Plateformes : PS5, Xbox Series, PC

Sorties du 2e trimestre 2025

Clair Obscur: Expedition 33

Développé par le studio français Sandfall Interactive, ce RPG au tour par tour se distingue par son esthétique inspirée de la Belle Époque. Il propose des mécaniques de combat innovantes qui allient parades, timing et stratégie.



Date de sortie : 24 avril 2025

Plateformes : PS5, Xbox Series, PC

DOOM: The Dark Ages

La célèbre franchise de FPS s'aventure dans un univers médiéval sombre et fantastique. Le gameplay conserve son action frénétique tout en ajoutant de nouvelles mécaniques, comme un système de parade, des armes d'inspiration médiévale, des dragons à chevaucher et des mechas à piloter.



Date de sortie : 15 mai 2025

Plateformes : PS5, Xbox Series, PC

Elden Ring: Nightreign

Ce spin-off de l'univers d'Elden Ring prend la forme d'un roguelike jouable en coopération. Explorez Limveld, une version réimaginée de Limgrave, dans un environnement en constante évolution avec de nouvelles classes jouables et un système de progression permanent.



Date de sortie : 30 mai 2025

Plateformes : PS5, Xbox Series, PC

Mario Kart World

Sorti en exclusivité sur la Nintendo Switch 2, le nouvel opus de la franchise de course de Nintendo propose des circuits inédits, des graphismes améliorés et une compatibilité avec les fonctionnalités en ligne avancées de la nouvelle console.

Date de sortie : 5 juin 2025

Plateformes : Nintendo Switch 2

Death Stranding 2: On the Beach

La suite signée Hideo Kojima vous ramène dans un monde post-apocalyptique pour une nouvelle aventure de Sam Porter Bridges. Le jeu introduit de nouveaux personnages, des environnements variés, des véhicules inédits et un système de combat amélioré.



Date de sortie : 26 juin 2025

Plateformes : PS5

Sorties du 3e trimestre 2025

Donkey Kong Bananza

L'icône de Nintendo est de retour dans une aventure de plateforme colorée sur Nintendo Switch 2. Ce nouvel opus propose des niveaux inédits, des mécaniques modernisées et un mode coopération pour jouer à deux.



Date de sortie : 17 juillet 2025

Plateformes : Nintendo Switch 2

Wuchang: Fallen Feathers

Cet action-RPG s'inspire de la mythologie chinoise et vous place dans la peau d'une guerrière maudite. Attendez-vous à des combats exigeants de type Souls-like, une exploration poussée et une intrigue historique dans un univers sombre.



Date de sortie : 24 juillet 2025

Plateformes : PS5, Xbox Series, PC

Mafia: The Old Country

La saga criminelle retourne à ses origines avec ce prequel se déroulant dans l'Italie des années 1920. Le titre offre une narration intense, explorant guerres de clans et trahisons dans un monde ouvert riche en détails historiques.



Date de sortie : 8 août 2025

Plateformes : PS5, Xbox Series, PC

EA Sports FC 26

Le successeur de FIFA revient avec des améliorations significatives en termes de réalisme et de fluidité. Le mode Carrière a été entièrement repensé et le mode Ultimate Team introduit de nouvelles fonctionnalités communautaires.



Date de sortie : 26 septembre 2025

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Battlefield 6

Ce nouvel opus promet de repousser les limites de la guerre moderne avec des batailles massives accueillant plus de 128 joueurs. Les environnements dynamiques, les véhicules variés et les armes personnalisables offriront une expérience de combat immersive.



Date de sortie : 10 octobre 2025

Plateformes : PS5, Xbox Series, PC