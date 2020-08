Jump Force Deluxe Edition : une bande-annonce convenue pour le lancement sur Switch

Cette fin de semaine et de mois est bien chargée pour Bandai Namco, qui en plus de lancer les jeux inédits que sont Captain Tsubasa: Rise of New Champions et Project CARS 3, nous propose Jump Force Deluxe Edition sur Switch. Évidemment, une bande-annonce a été diffusée pour l'occasion.

Bon, évidemment rien de nouveau à l'horizon, nous savons déjà tout de ce portage depuis des mois, qui inclus tous les personnages additionnels du Characters Pass 1 et propose des affrontements en 3v3 entre deux consoles en local, l'un des seuls avantages de la Switch vu que les graphismes vont évidemment en pâtir. Concernant ceux du Characters Pass 2, il faudra repasser à la caisse. D'ailleurs, Shōto Todoroki de My Hero Academia sortira le 1er septembre sur l'eShop, avec un accès anticipé dès aujourd'hui pour les possesseurs du Season Pass dédié. Quant à Meruem d'Hunter × Hunter, récemment annoncé, il ne sera pas disponible avant 2021 dans cette version, alors que tous les autres joueurs pourront en profiter d'ici la fin de l'année...

Si jamais vous êtes tout de même intéressés, Jump Force Deluxe Edition est vendu 36,99 € sur Amazon.