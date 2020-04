Jump Force Deluxe Edition : le framerate et les résolutions de la version Switch dévoilés

C'est plutôt par surprise que nous avons découvert hier l'existence de Jump Force Deluxe Edition, une version Switch du jeu de baston de Bandai Namco, en même temps que celle d'un Characters Pass 2 qui n'avait lui vraiment rien d'étonnant pour le coup.

Le site officiel japonais a depuis été mis à jour et indique désormais quelques détails techniques pour le jeu tournant sur la console de Nintendo. Alors, à quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, à presque la même chose que sur PS4 et Xbox One à vrai dire. En effet, la résolution en mode TV sera bien de 1080p comme sur les modèles standards de la concurrence (la PS4 Pro et la Xbox One X pouvant proposer de l'UHD). De même, si l'action à l'écran devient trop intense, des baisses pourront être constatées, message également indiqué sur les autres plateformes. En mode Portable, nous aurons droit à un classique 720p, ce sera le prix à payer pour en profiter n'importe où.

La petite subtilité vient du framerate, avec un nombre d'images par seconde stable sur PS4 et Xbox One (30 fps), mais qui pourrait se révéler être bien en deçà sur Switch vu que la mention indique « jusqu'à 30 fps ». Il faudra voir la bête tourner et se faire décortiquer avant d'être clairement fixé, mais le tout semble acceptable sur le papier.

Et puisque nous y sommes, le Nintendo Switch Online sera requis pour s'amuser en ligne, l'avantage de Jump Force Deluxe Edition étant que nous pourrons être jusqu'à 6 pour en profiter hors ligne. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée, seulement un vague 2020.