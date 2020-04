Jump Force : une Deluxe Edition sur Switch et de nouveaux personnages en DLC en fuite

C'est en décembre dernier que les deux derniers personnages additionnels du Characters Pass de Jump Force étaient ajoutés, à savoir Grimmjow Jaggerjack et Trafalgar Law. Dans la bande-annonce alors diffusée, Bandai Namco avait été clair : « La bataille continue en 2020. » Depuis, plus rien, même si le jeu continue de faire un peu parler de lui sur les réseaux sociaux officiels.

L'éditeur va pourtant sortir de son mutisme très prochainement à en croire ryokutya2089, qui vient de lâcher deux informations fort intéressantes. La première, c'est l'arrivée de Jump Force sur Switch dans une Deluxe Edition que nous imaginons déjà contenir l'ensemble des personnages jouables disponibles sur PS4, Xbox One et PC. La deuxième concerne quant à elle l'ajout de combattants supplémentaires, qui tombe un peu mal niveau timing. En effet, les deux premiers ne sont autres que Leolio de Hunter × Hunter et l'Homme du pilier Esidisi de Battle Tendency, la deuxième partie de JoJo's Bizarre Adventure. Si vous l'ignorez, ils ont tous les deux été doublés par Keiji Fujiwara en anime, dont nous avons appris le décès ce matin... Shōto Todoroki de My Hero Academia et un personnage issu de Bleach sont également évoqués.

Reste à voir s'ils seront vendus uniquement à l'unité ou plus probablement regroupés dans un Characters Pass 2. Il faudra sans doute patienter encore quelques jours avant que tout cela soit officialisé.