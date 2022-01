Kao the Kangaroo : premier trailer de gameplay réjouissant pour le reboot de la série de jeux de plateformes

Les Polonais de Tate Multimedia n'ont jamais vraiment percé avec Kao the Kangaroo, mais ils tiennent à leur personnage. Ils ont ainsi ressorti Kao the Kangaroo: Round 2 sur Steam, et surtout annoncé qu'un nouveau jeu autour du kangourou était en développement. L'heure est désormais aux présentations avec celui-ci.

Le reboot s'appellera tout simplement Kao the Kangaroo et est prévu pour l'été 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. Il emmènera Kao à travers différentes régions remplies de dangers pour percer les secrets de la disparition de son père, armé de mystérieux gants magiques. Le gameplay et la direction artistique visibles dans les premières images et le trailer ne sont pas sans rappeler Crash Bandicoot 4: It's About Time (disponible à partir de 37,90 € sur Amazon.fr), mais après tout, l'original sur Dreamcast était déjà fortement inspiré de Crash Bandicoot premier du nom.

Le jeu Kao le kangourou est un jeu de plateforme créé par Tate Multimedia, l'un des vétérans du genre. Notre héros est Kao le kangourou (comme l'indique le titre du jeu), à la fois courageux et mignon. Il va partir en quête de réponses sur la disparition de son père. L'aventure Lors de son aventure, Kao découvrira de superbes régions qui recèlent des secrets. Il devra sans cesse relever de nouveaux défis. Pour ce faire, il utilisera ses compétences tout en apprenant de nouvelles… et elles ne viennent pas toutes de son monde ! Il paraît que ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Le contenu Kao le kangourou marche dans les traces des jeux de l'âge d'or et des 21 années d'existence de Kao. Embarquez dans une aventure pleine de sauts, de coups de poing, d'énigmes et de choses à collectionner, avec tout le charme propre au genre et à notre kangourou favori ! Les personnages Le joli monde de Kao déborde de personnages hauts en couleur que vous rencontrerez… ou affronterez ! Des mentors sages aux inventeurs curieux en passant par les brutes épaisses, les personnages de Kao le kangourou sont aussi nombreux qu'inoubliables ! Les combats Au cours de son voyage, Kao devra vaincre bon nombre d'adversaires. Ils seront rapides et agiles ou bien lents et patauds. Le kangourou se servira de ce qu'il a appris pour triompher de ceux qui l'empêchent d'avancer… Les gants Les mystérieux gants envoûtants que porte Kao exsudent un pouvoir qui n'a pas encore atteint son paroxysme. Objets clés pendant l'aventure, ils repoussent les adversaires et aident Kao à parcourir le monde. Les secrets de leur puissance seront-ils révélés au grand jour ? Kao espère en savoir plus. L'univers Explorez de sublimes mondes uniques et interactifs aux multiples défis, ennemis, énigmes et secrets ! Sautez, grimpez, plongez et baladez-vous dans des environnements riches tout au long de l'aventure !

De quoi raviver votre flamme pour les jeux d'action et de plateformes rétro ?