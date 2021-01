Kaze and the Wild Masks : les différentes machines vont bientôt accueillir un nouveau platformer

Kaze and The Wild Masks débarque bientôt sur nos écrans. Jeu de plateforme indépendant édité par Soedesco et développé par PixelHive, la production vous plongera dans la peau de Kaze, un lapin qui devra sauver son ami d’une malédiction qui gangrène toujours plus les îles de cristal. Pour se faire, les joueurs devront faire face à des légumes enragés et libérer les pouvoirs qu’octroieront les masques sauvages.

La version physique de Kaze and The Wild Masks sera distribuée en France par Just For Games. Vous pouvez d’ores et déjà précommander cette dernière sur Amazon pour 29,99 €. En attendant, vous pourrez apercevoir ci-dessus un court trailer avec le protagoniste bondissant sur des ennemis et utilisant à son avantage les différents masques pour se transformer en requin ou en tigre. Si vous êtes férus de jeux de plateformes et que vous souhaitez posséder les pouvoirs de différents animaux, Kaze and the Wild Masks est fait pour vous !

Dans Kaze and the Wild Masks, vous traversez les Îles de cristal dans un style classique des années 90. Incarnez Kaze et sauvez son ami Hogo d'une malédiction qui répand le chaos à travers les îles. Affrontez des légumes enragés en invoquant les pouvoirs des masques sauvages. Bondissez férocement comme un tigre, envolez-vous dans le ciel comme un aigle, sprintez furieusement comme un lézard et dominez la mer comme un requin. Caractéristiques Libérez les capacités des masques sauvages pour obtenir les pouvoirs du tigre, de l'aigle, du lézard et du requin.

Découvrez les secrets des Îles de cristal à travers plus de 30 niveaux et plus de 50 niveaux bonus.

Revivez vos souvenirs d'enfance avec des graphismes pixel-art de haute qualité.

Frayez-vous un chemin à travers ce jeu de plateformes agréable et exigeant.

Kaze and The Wild Masks est attendu sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia et PC via Steam pour le 26 mars prochain.