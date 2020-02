Kingdom Hearts All-in-One Package, le bundle ultime annoncé et daté en Amérique du Nord sur PS4

Square Enix aime bien les compilations quand il s'agit de la licence Kingdom Hearts, et avait vu gros en 2018 en annonçant durant l'E3 Kingdom Hearts All-In-One, un bundle bien massif à destination du Japon et permettant de jouer à tous les épisodes parus sur PS4, dont Kingdom Hearts III sortant le même jour. Un an après sa parution, la branche nord-américaine se réveille enfin et annonce donc Kingdom Hearts All-in-One Package.

Au programme ? Pas moins de 10 jeux, dont Kingdom Hearts: The Story So Far, qui regroupait déjà les trois compilations précédemment sorties sur la console. Oui, cela a de quoi faire penser aux matriochkas... Voici un petit rappel de tout ce contenu :

Kingdom Hearts III 14,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 14,99€. Kingdom Hearts: The Story So Far qui inclut :

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX contenant :

Kingdom Hearts Final MIX ;

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories ;

Kingdom Hearts 358/2 Days (cinématiques remastérisées en HD) ;

Kingdom Hearts II Final MIX ;

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MIX ;

Kingdom Hearts Re:coded (cinématiques remastérisées en HD).

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue contenant :

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD ;

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage– ;

Kingdom Hearts χ Back Cover (film).

(film). Kingdom Hearts III.

Vous l'aurez remarqué, il n'y a aucune mention du DLC récemment sorti Re:Mind, qui devra donc être acheté séparément pour obtenir l'expérience ultime de la saga à l'heure actuelle.

La date de sortie de Kingdom Hearts All-in-One Package est fixée au 17 mars en Amérique du Nord sur PS4 au prix de 49,99 $ chez certains revendeurs, dont GameStop. Espérons que cette compilation nous parvienne, notamment via Micromania.

