Kingdom Hearts All-in-One Package, une édition physique enfin annoncée pour la France, voici où la précommander

Née de la rencontre de Square Enix et Disney, la saga Kingdom Hearts a vu le jour en 2002 sur PlayStation 2, puis a eu droit à un tas de suites et spin-offs. Une franchise qui est partie dans tous les sens et surtout sur toutes les consoles, compliquant la tâche des fans pour tout suivre. En 2019, Square Enix a eu la bonne idée de lancer une compilation, uniquement disponible au format physique au Japon. L'Amérique du Nord en a profité l'année suivante, mais l'Europe a complètement été boudée... jusqu'à cette année.

Oui, six ans plus tard, Square Enix annonce qu'une édition physique PS4 de Kingdom Hearts All-in-One Package en Europe le 12 juin prochain. Pour rappel, voici ce que contient la compilation :

KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX

KINGDOM HEARTS FINAL MIX



KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories



KINGDOM HEARTS 358/2 Days (cinématiques remastérisées en HD)



KINGDOM HEARTS II FINAL MIX



KINGDOM HEARTS Birth by Sleep Final MIX



KINGDOM HEARTS Re:coded (cinématiques remastérisées en HD)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD



KINGDOM HEARTS χ Back Cover (film)



KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

KINGDOM HEARTS III Dans KINGDOM HEARTS III, Sora, Donald et Dingo partent à l'aventure pour arrêter l'infâme Organisation XIII et retrouver Riku et Kairi, les amis de Sora. Grâce au pouvoir de l'amitié, Sora, Donald et Dingo surmontent toutes les épreuves et tiennent tête aux ténèbres qui menacent des mondes culte de Disney et Pixar.

Voilà un excellent moyen de découvrir la franchise, en attendant Kingdom Hearts Missing-Link et surtout Kingdom Hearts IV. Vous pouvez déjà précommander Kingdom Hearts All-in-One Package à 49,99 € à la Fnac ou chez Micromania.