Kingdom Hearts Dark Road : la période de sortie repoussée, de plus amples détails bientôt donnés

En début d'année, Square Enix a délivré le DLC de Re:Mind de Kingdom Hearts III et a annoncé dans la foulée un nouveau projet destiné aux mobiles, Kingdom Hearts Dark Road. Derrière ce nom se cache un jeu standalone à Union χ [Cross], qui a récemment fêté son 4e anniversaire au passage, centré sur Xehanort lorsqu'il était jeune et reprenant le style artistique de son ainé d'où il sera accessible via un portail commun.

À l'origine prévu pour une sortie au printemps 2020, nous n'avions plus eu de ses nouvelles depuis février, et la crise du COVID-19 est depuis passée par là. C'est par le biais d'un simple tweet que nous apprenons désormais que le développement connait du retard, avec au passage un mot d'excuse et une période où de nouvelles informations seront données.

En raison des conditions actuelles, le développement de Kingdom Hearts Dark Road a été retardé. Nous nous excusons pour la mise à jour tardive, car nous essayions de trouver un moyen de réaliser une sortie printanière. Une autre annonce sera publiée début juin, alors restez à l'écoute.

Vous l'avez compris, il faudra se montrer patient et de plus amples détails concernant ce Kingdom Hearts Dark Road arriveront d'ici quelques semaines.

