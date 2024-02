Kingmakers : des soldats contre des chevaliers, un grand n'importe quoi annoncé en vidéo

Page 1 : Présentation et bande-annonce de gameplay

Redemption Road Games a déjà développé Road Redemption, un jeu d'action en moto dans la pure veine de Road Rash, mais il est de retour avec un nouveau titre bien différent, édité par tinyBuild. Voici Kingmakers, où des soldats modernes armés de fusils d'assaut affronter des chevalier du Moyen-Âge, merci les voyages dans le temps.

Si le pitch ressemble à un vrai n'importe quoi, les développeurs présentent Kingmakers comme un jeu bac à sable d'action et de stratégie, mélangeant les genres. Les joueurs devront bâtir leur royaume et participer à des batailles en temps réel avec des milliers de soldats. En plus de fusils d'assaut, les joueurs auront dans leur arsenal des fusils à pompe, des lance-grenades, des véhicules blindés, des motos, des hélicoptères ou encore des frappes aériennes, avec la possibilité de passer du combat à la troisième personne à une vue tactique n'importe quand pour donner des ordres aux guerriers. Le titre sera aussi bien jouable en solo qu'en coopération jusqu'à quatre joueurs.

Kingmakers est déjà attendu dans le courant de l'année 2024, sur PC via Steam, une première bande-annonce de gameplay est à découvrir ci-dessus, ainsi que des images sur la seconde page.