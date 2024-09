Bob l'éponge : Patrick l'Étoile de Mer – Le Jeu, c'est du grand n'importe quoi dans l'esprit de la licence

Lancée en 1999, la série Bob l'éponge de Nickelodeon a perduré dans le temps et continue d'être diffusée avec de nouveaux épisodes chaque année. Forcément, une telle licence a connu de nombreuses déclinaisons vidéoludiques, dont la dernière en date sur consoles et PC était Bob l'Éponge : The Cosmic Shake du côté de THQ Nordic, développé par Purple Lamp, studio qui avait déjà accouché de Bob l'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté. Lors du récent Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase, nous avons découvert le prochain jeu dans cet univers, qui ne mettra pas en vedette ce cher Bob, mais son fidèle ami Patrick, de quoi apporter un peu de nouveauté à Bikini Bottom. Vous noterez la touche d'humour durant la présentation avec l'utilisation du mème « No this is Patrick ». En revanche, ce Patrick l'Étoile de Mer – Le Jeu est édité par Outright Games, connu pour ses titres à petit budget pas spécialement fous, et développé par PHL Collective, un studio habitué à décliner des licences en projets tout public.

Bon, visuellement, Patrick l'Étoile de Mer – Le Jeu semble assez fidèle à la série, de quoi plaire aux fans. Il s'agira d'une aventure solo prenant la forme d'un bac à sable à Bikini Bottom, avec la possibilité d'explorer et modifier le monde à volonté. Le projet a l'air déjanté et promet d'être divertissant. Évidemment, Bob et d'autres personnages comme M. Krabs, Sandy et Plankton seront présents, de même que divers lieux iconiques. La progression sera liée à la complétion de tâches débloquant notamment des costumes. De plus, les doubleurs originaux (en anglais du moins) seront de la partie, à savoir Bill Fagerbakke (Patrick), Tom Kenny (Bob), Rodger Bumpass (Carlo Tentacule) ou encore Clancy Brown (M. Krabs).

« C'est un véritable plaisir de travailler une nouvelle fois avec Nickelodeon/Paramount Consumer Products », déclare Stephanie Malham, directrice générale chez Outright Games. « Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration pour adapter ces franchises emblématiques en jeux vidéo pour toute la famille. C'est un véritable honneur de pouvoir travailler sur une franchise aussi populaire que Bob l'éponge. Avec Patrick l'Étoile de Mer – Le Jeu, nous avons créé un terrain de jeu interactif qui permettra aux fans de vivre leurs propres aventures à Bikini Bottom dans un esprit déjanté fidèle à la série animée. » Doug Rosen, vice-président senior des jeux et des médias émergents chez Paramount, ajoute : « Nous sommes ravis de collaborer avec Outright Games pour célébrer le 25e anniversaire de Bob l'éponge avec un jeu mettant en scène pour la toute première fois la véritable star de la série, Patrick. »

Si Patrick l'Étoile de Mer – Le Jeu vous intéresse, sachez qu'il sortira le 4 octobre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Compte tenu du visuel à la fin de la bande-annonce, seules les plus récentes consoles de Sony et Nintendo devraient avoir droit à des éditions physiques. Des visuels sont disponibles en page suivante.

