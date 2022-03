Kirby et le monde oublié s'offre une démo et une longue bande-annonce récapitulant son contenu

Les possesseurs d'une Switch vont pouvoir découvrir à la fin du mois Kirby et le monde oublié, une aventure en 3D inédite de la célèbre boule rose de Nintendo et HAL Laboratory, qui fête ses 30 ans cette année. Alors que la presse vient de livrer ses premières impressions, voir les nôtres en fin d'article, l'éditeur en a profité pour diffuser une bande-annonce récapitulant tout ce qu'il faut savoir en termes de nouveautés.

Aperçu du monde, des pouvoirs qu'ils soient repris de précédents épisodes ou inédits, et du village Waddle Dee, présentation du Colisée où nous enchaînerons les combats de boss et multijoueur coopératif avec Bandana Waddle Dee, tout est là pour nous donner envie. L'utilisation des amiibo, qu'ils soient ou non de la licence, est aussi évoquée, débloquant des bonus en tout genre.

Par ailleurs, pour faire patienter les joueurs, une démo vient d'être diffusée sur l'eShop, permettant de jouer à trois niveaux du premier monde de Kirby et le monde oublié, avec un avant-goût du pouvoir de Transmorphisme et un combat de boss contre Gorimondo. Un code cadeau sera offert en récompense, à utiliser dans le jeu complet pour recevoir des objets utiles. Et si vous avez envie de craquer suite à votre découverte, Amazon le propose en précommande au prix de 51,99 €.

