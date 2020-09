Kirby Fighters 2 : un leak révèle une suite du jeu d'action multijoueur sur Switch

Vous vous souvenez de Kirby Fighters Deluxe ? Mais si, la version améliorée et autonome du mode Combats Kirby de Kirby: Triple Deluxe (vendu 18,93 € sur Amazon.fr) ! Ce jeu d'action sur 3DS, jouable en solo comme en équipe, nous invitait à éliminer des ennemis dans des arènes vue de côté, toujours avec les pouvoirs emblématiques de la petite boule rose.

Surprise, cette petite expérience pourrait avoir droit à une suite encore un peu plus ambitieuse. C'est en utilisant la fonction de conseil de jeu Game Finder du site de Nintendo qu'un internaute a découvert, dans la base de données de l'éditeur donc, une image et un résumé pour un certain Kirby Fighters 2 sur Switch.

Choisissez parmi une sélection des capacités de copie les plus emblématiques de Kirby - y compris la toute nouvelle capacité de lutteur - et tentez d'être le dernier Kirby debout. Des amis et des ennemis familiers comme Bandana Waddle Dee et King Dedede font également leur apparition en tant que personnages jouables dans le jeu Kirby Fighters 2, disponible exclusivement sur Nintendo Switch.

C'est donc avec une approche Battle Royale que le spin-off pourrait faire son retour, à une date encore inconnue, probablement seulement sur l'eShop. Le prix de Kirby Fighters 2 est déjà affiché à 19,99 $ outre-Atlantique, contre 6,99 € pour son prédécesseur. Reste désormais à attendre l'annonce officielle : un petit Nintendo Direct est-il encore prévu pour bientôt ?

