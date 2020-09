Kirby Fighters 2 : après la fuite, le jeu de baston déjà disponible sur l'eShop de la Switch

C'est hier que nous avons découvert l'existence de Kirby Fighters 2 via la base de données du site de Nintendo. Il n'aura finalement pas fallu attendre longtemps pour qu'il refasse parler de lui, ni même patienter jusqu'au prochain Nintendo Direct, car l'éditeur vient de le lancer sans crier gare sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Kirby Fighters 2 est donc un jeu de combat jouable en local comme en ligne, avec un tas de costumes délirants pour déclencher des pouvoirs bien différents, et des niveaux, tenues et bien plus à débloquer au fil de nos victoires. La grande nouveauté est l'apparition d'une Tour de Combat en Duo, à affronter avec l'IA ou un ami, avec un défi à la difficulté croissante et des compétences personnalisables.

UN JEU DE COMBAT PLEIN DE CHARME ! Préparez-vous pour des combats de Kirby endiablés ! Sélectionnez votre pouvoir préféré et battez-vous pour être le dernier Kirby en lice dans Kirby Fighters 2, un tout nouveau jeu de combat sur Nintendo Switch ! Plusieurs modes compétitifs et coopératifs vous proposent de vous battre en solo face à une foule d'adversaires, de jouer à quatre sur une seule console ou bien de jouer chacun sur sa console, aussi bien en local* qu'en ligne**. En outre, la tour de combat en duo n'attend que vous... parviendrez-vous à attendre son sommet ? UN JEU DE COMBAT POUR TOUT LE MONDE Peu importe votre niveau de jeu, Kirby Fighters 2 est accessible à tous grâce à ses contrôles simples et à ses techniques faciles à retenir. N'ayez pas peur de sauter dans la mêlée pour tester les différents pouvoirs et pour trouver celui qui vous correspond le mieux ! KIRBY A PLUS D'UN POUVOIR DANS SON SAC ! Faites votre choix parmi les nombreux pouvoirs de Kirby ou certains de ses amis. Chacun d'eux propose une panoplie de coups différente sur le champ de bataille, à vous de trouver celui qui vous convient le mieux ! Seuls quelques personnages sont disponibles au début, mais vous en débloquerez de nouvelles au fil de votre progression. LA TOUR DE COMBAT EN DUO VOUS ATTEND Oserez-vous grimper la tour ? Faites équipe avec un partenaire contrôlé par l'ordinateur ou avec un ami sur une seule Nintendo Switch*** et affrontez d'autres équipes au fil de votre ascension. Combattez vaillamment et collectez les objets qui vous permettront de déchaîner des attaques en duo pour remporter la victoire... et peut-être arriver jusqu'au sommet ! Chaque victoire vous permet de gagner des vignettes d'objets qui amélioreront petit à petit vos compétences. Vous récupérerez aussi un petit peu de santé entre chaque étage, ce qui rendra chaque nouveau combat encore un petit plus difficile ! Ceci dit, ne vous en faites pas si vous êtes mis hors combat... tant que votre partenaire est debout, il pourra toujours vous aider à vous relever ! QUATRE COMBATTANTS... MAIS UN SEUL VAINQUEUR ! Si vous préférez vous mesurer à d'autres joueurs, Kirby Fighters 2 a aussi tout ce qu'il faut pour ça ! Qu'il s'agisse de jouer à 4 sur une seule console, ou bien sur plusieurs consoles en local* comme en ligne**, ou bien encore de jouer en équipes ou en chacun pour soi, ce ne sont pas les options qui manquent ! AMASSEZ DES POINTS POUR GAGNER DES PRIX Peu importe le mode de jeu choisi, tout ce que vous faites dans Kirby Fighters 2 à mesure que vous jouez vous rapporte des points de combattant. Amassez suffisamment de points et vous pourrez débloquer toutes sortes de nouvelles choses, telles que de nouveaux personnages, de nouveaux stages, de nouvelles vignettes d'objet à obtenir dans la tour de combat en duo ou bien encore de nouveaux costumes alternatifs ! BONUS POUR TOUS LES FANS DE KIRBY ! Du contenu bonus vous attend si vous avez joué à des jeux Kirby précédents sur votre console ! Si des données de sauvegarde de Super Kirby Clash ou Kirby Star Allies sont présentes sur votre Nintendo Switch, vous pourrez débloquer des costumes alternatifs uniques dans Kirby Fighters 2 ! * Le multijoueur local requiert une console et un exemplaire du jeu par joueur.

Kirby Fighters 2 est vendu au prix de 19,99 € en exclusivité sur l'eShop de la Switch, elle disponible à partir de 196 € en version Lite sur Amazon.fr.