Konami nous a-t-il privé d'un jeu Matrix par Hideo Kojima ?

La franchise Matrix est encore aujourd'hui sur le devant de la scène, grâce à un cinquième film en préparation après le quatrième volet, sorti en 2021. Mais, à l'aube des années 2000, Matrix était partout et a, d'une certaine façon, participé à la popularisation d'Internet dans l'imaginaire collectif. La première trilogie a été réalisée par les sœurs Wachowski et, bien évidemment, il y a eu de nombreux produits dérivés. Les joueurs ont ainsi eu droit à Enter the Matrix sur PC, PS2, Xbox et GameCube, un jeu de tir (plutôt moyen) développé par Shiny Entertainment et édité par Infogrames. Mais, dans un monde parallèle, nous aurions pu avoir un jeu vidéo Matrix édité par Konami et développé par Hideo Kojima.

Konami a dit « non » aux Wachowski





Selon Time Extension, cette histoire a longtemps fait l’objet de rumeurs et vient d’être confirmée cette semaine... en partie. Christopher Bergstresser, ancien vice-président des licences chez Konami, s'est entretenu avec Time Extension et et y raconte :

Les Wachowski étaient de grandes fans de Kojima. Kazumi Kitaue, Kojima, Aki Saito (qui travaille toujours avec Kojima) et moi étions donc au siège de Konami lorsque les Wachowski nous ont appelées. Elles voulaient rencontrer Kojima, et c'est ce qu'elles ont fait ! Elles sont arrivées avec leur responsable des effets visuels et ont dit à Kojima : « Nous aimerions vraiment que vous vous occupiez du jeu Matrix. Est-ce possible ? » Aki a traduit cela en japonais pour M. Kitaue, qui les a simplement regardées et leur a répondu : « Non ». Nous avons tout de même pu assister à l'avant-première japonaise de Matrix et à la soirée qui a suivi.

Kazumi Kitaue était pour rappel producteur exécutif chez Konami et c'est lui qui a refusé que Hideo Kojima développe un jeu vidéo sous licence officielle Matrix, sans que le concepteur n'ait eu son mot à dire. À l'époque, le Japonais était occupé sur la préproduction de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Une histoire frustrante pour les fans, mais un peu erronée.

Hideo Kojima nuance l'histoire





Hideo Kojima a en effet pris la parole sur X/Twitter afin de donner sa version des faits. Selon le principal intéressé, il n'a jamais été mis au courant de cette discussion :

J'ai été surpris de voir sur les réseaux sociaux que les sœurs Wachowski m'avaient proposé un projet de jeu Matrix en 1999. En 26 ans, personne ne m'avait jamais parlé d'une telle conversation. À l'époque, nous étions fans les uns des autres et échangions des e-mails. Matrix n'était pas encore sorti au Japon, mais je l'avais déjà vu au cinéma aux États-Unis et en avant-première. Lorsque les Wachowski sont venues au Japon pour la promotion, je crois les avoir rencontrées trois fois. Le matin, nous avons eu une interview pour Famitsu à Shinjuku ; cette fois, Geof Darrow nous a rejoints pour la discussion. L'après-midi, elles ont été invitées au siège de la division CS de Konami. À l'époque, j'étais vice-président de Konami Computer Entertainment Japan, une filiale à 100 %. À mon arrivée au siège, leur réunion avec M. Kitaue, le directeur de la division CS, venait de se terminer. Je les ai rejointes ensuite et nous avons discuté pendant environ une heure sans interprète (Aki n'était même pas là). Je crois que John Gaeta, le superviseur des effets visuels, était également présent.

Ce soir-là, j'ai assisté à l'avant-première et à la soirée, où j'ai aussi rencontré Joel Silver. Même là, aucune proposition n'a été faite. À l'époque, j'étais déjà très occupé avec MGS2 et je n'aurais probablement pas pu accepter l'offre immédiatement. Mais si on me l'avait dit, il y aurait peut-être eu un moyen d'y parvenir.

Hideo Kojima explique donc qu'il n'était pas présent lors de la réunion formelle entre les sœurs Wachowski et le producteur de Konami. Il n'a donc jamais été mis au courant de la possibilité de développer un jeu vidéo Matrix (si tant est qu'une telle proposition a été formulée), mais comme il le rappelle, il travaillait déjà sur Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Qui sait, si Hideo Kojima avait eu vent de ce projet, il aurait peut-être pu le développer après cet opus et nous proposer un jeu plus marquant qu'Enter the Matrix.

Hideo Kojima a quitté Konami, pas vraiment en bons termes, avant de poursuivre une carrière en tant qu’indépendant. Il a lancé récemment Death Stranding 2 : On the Beach, disponible à 68,99 € sur Cdiscount.