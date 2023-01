Konami prépare des projets inédits et des annonces pour des « séries familières » en 2023

Après plusieurs années compliquées du côté des jeux vidéo traditionnels, Konami semble sur le point de reprendre du poil de la bête. Il a en effet révélé qu'il prépare un remake de Silent Hill 2 ainsi que les inédits Silent Hill: Townfall et Silent Hill f, et les rumeurs veulent qu'il travaille sur un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater et le retour de Castlevania avec des studios tiers.



Après le grand déballage autour des Silent Hill, aurons-nous droit à d'autres annonces pour des franchises appréciées ces prochains mois ? C'est ce que laisse penser Konami via des propos publiés dans le dernier numéro de Famitsu (rapportés par Gematsu). L'éditeur déclare qu'il fera des annonces concernant des licences populaires au cours de l'année 2023, tout en progressant sur le développement de projets secrets.

Cette année est l’année du lapin, nous prévoyons donc des améliorations et de nouveaux développements pour des séries familières dans le but de sauter encore plus loin.

De plus, nous progressons profondément et tranquillement sur de nouveaux projets que nous n’avons pas encore annoncés à tous. Konami fait un bond en avant, alors restez à l’écoute.