Silent Hill: The Short Message listé à Taïwan

En 2023, la franchise Silent Hill fera enfin son grand retour. Konami a dévoilé plusieurs titres lors d'une présentation en octobre dernier, avec un remake de Silent Hill 2 par Bloober Team, Silent Hill: Townfall par No Code, Silent Hill f par NeoBards Entertainment, la série interactive et communautaire Silent Hill: Ascension et le film Return to Silent Hill réalisé par Christophe Gans, basé sur Silent Hill 2.

Avant cette présentation, les rumeurs allaient bon train et nous avions notamment entendu parler de Silent Hill: The Short Message, un intriguant titre listé en Corée du Sud, et qui n'a pas été officialisé par Konami. Mais voilà que le jeu refait parler de lui cette semaine, il vient d'être listé par l'organisme de classification des jeux vidéo à Taïwan, sur PlayStation 5 uniquement.

Aucune autre information n'a été dévoilée, nous ne sommes donc pas plus avancés, mais il y a tout de même de fortes chances qu'il ne s'agisse pas d'un vrai nouveau jeu, plutôt d'un teaser jouable comme P.T. pour le Silent Hills annulé, visant à introduire un titre dévoilé en octobre. Pour rappel, Silent Hill 2 Remake sera temporairement exclusif aux consoles sur PS5, ce Silent Hill: The Short Message pourrait nous mettre dans l'ambiance avant la sortie du jeu de Bloober Team. Mais en attendant une officialisation de la part de Konami, nous ne pouvons que spéculer.

En attendant de découvrir ce qui se trame avec Silent Hill: The Short Message, vous pouvez retrouver Silent Hill 4: The Room à 9,99 € sur GOG.com.