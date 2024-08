Kong: Survivor Instinct, le King de retour dans un jeu officiel du MonsterVerse

La dernière apparition de King Kong dans un jeu vidéo a laissé un goût amer aux fans. Skull Island: Rise of Kong est une catastrophe, sans doute l'un des pires titres sortis l'année dernière. Pourtant, le gorille géant est très populaire au cinéma, il partageait l'affiche avec un gros lézard dans le film Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire en début d'année.

Aujourd'hui, c'est le studio de développement 7Levels qui dévoile Kong: Survivor Instinct, un jeu d'action et d'aventure en 2,5D réalisé en partenariat avec Legendary Pictures. Le titre prendra place dans le MonsterVerse et se déroulera peu après les évènements de Godzilla vs. Kong, avec un ouvrier à la recherche de sa fille. Voici une présentation de Kong: Survivor Instinct :

L'attaque soudaine d'un Titan déclenche une gigantesque opération d'évacuation, mais tous ne parviennent pas à se mettre à l'abri. Pris dans l'affrontement titanesque, de nombreux habitants se retrouvent piégés dans la ville en ruine... Votre fille unique est parmi eux ! Kong: Survivor Instinct est un jeu d'aventure en 2.5D, mélange de plateforme réaliste, de combat et d'exploration façon metroidvania. Une quête haletante pour votre survie digne de la franchise Monsterverse. VÉRITABLE AVENTURE DU MONSTERVERSE Utilisez la technologie Monarch pour influencer les Titans et exploitez leur puissance pour vous frayer un chemin dans un dangereux labyrinthe de bâtiments, de fuites toxiques et d'incendies incontrôlables. Trouvez ressources, armes et outils pour surmonter les obstacles de l'environnement et défendez-vous contre des humains et des monstres. AFFRONTEZ LE LÉGENDAIRE KONG Explorez votre environnement et survivez à une rencontre avec le majestueux Kong. Affrontez l'abominable Abaddon et d'autres super-espèces de Titans d'hier et d'aujourd'hui ! Que vous décidiez de fouiller des bâtiments à moitié détruits ou de repousser des mercenaires, ces énormes monstres ne seront jamais loin et influenceront consciemment ou non votre gameplay. Malgré la menace mortelle qu'ils représentent, vous pourrez (et devrez) interagir avec eux grâce à l'ORCA Σ, un nouveau prototype inspiré de la technologie Monarch. ALAN JONAH EST DE RETOUR Découvrez un scénario officiel du Monsterverse, peu de temps après les événements de Godzilla vs. Kong. Tenez tête aux Hyènes, un groupe de mercenaires mené par Alan Jonah. De retour après Godzilla 2 : Roi des monstres, l'ancien leader écoterroriste prépare un nouveau sale coup dans Kong: Survivor Instinct. UN PÈRE PARTI SAUVER SA FILLE Incarnez David, ouvrier sur une tour de forage, et bravez les dangers d'une ville en ruine pour secourir Stacy, votre fille unique. Frayez-vous un passage à travers les quartiers, faites connaissance avec les survivants réfugiés dans les décombres, meurtris par la disparition d'un proche ou prêts à abandonner tout espoir. Contemplez la terrible puissance des Titans à travers les yeux d'un père bien décidé à retrouver sa fille !

Kong: Survivor Instinct est attendu en fin d'année 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Godzilla vs. Kong en Blu-ray à partir de 10,99 € sur Amazon et Fnac.