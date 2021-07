L'atelier du jeu vidéo : une version physique annoncée pour le jeu de création de jeux

Entre deux gros jeux tirés de ses licences phares, Nintendo propose des titres un peu plus atypiques, basés sur la création. Tout le monde a déjà oublié Nintendo Labo, mais le constructeur a lancé le mois dernier L'atelier du jeu vidéo, qui permet de créer ses propres petits jeux de façon ludique.

Un titre original qui n'est pour l'instant disponible que sur l'eShop, mais Nintendo vient d'annoncer que L'atelier du jeu vidéo va avoir droit à sa version physique sur Switch à la rentrée, la date de sortie est fixée au 10 septembre 2021. Voici une présentation du jeu :

Grâce à une série de leçons interactives, guidant les joueurs pas-à-pas, L'atelier du jeu vidéo vous permet d'apprendre les concepts fondamentaux de la création vidéoludique avec les développeurs de Nintendo, et cela sans expérience préalable. Au fil de ces leçons, découvrez comment construire à partir de rien de vrais jeux vidéo, en plaçant et en reliant entre elles des créatures colorées appelées Nodons. Il existe des dizaines de Nodons et chacun est doté d'une fonction exclusive et d'une personnalité propre. À l'aide des Nodons, tout le monde peut transformer une page blanche en un prototype de jeu fonctionnel, les concepts de programmation étant représentés de manière amusante, accessible, et visuelle. Après avoir enchaîné les leçons, vous êtes prêts à donner vie à toutes vos idées dans le mode Programmation libre. Qu'il s'agisse des leçons ou de la Programmation libre, il est possible, à l'aide d'un seul bouton, de permuter entre l'écran de programmation et celui du jeu. Ainsi, vous pouvez peaufiner votre création en testant à la volée vos idées dans le jeu.