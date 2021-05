L'atelier du jeu vidéo : le jeu Switch où vous programmez vos propres niveaux expliqué dans une vidéo de gameplay

Nintendo a un jeu novateur dans ses cartons, le bien nommé L'atelier du jeu vidéo, ou Game Builder Garage en version originale. Le concept est simple, les possibilités sans limites : il nous invite à nous improviser game designer ou développeur en créant nos propres expériences de jeu à partir d'outils préconçus.

Si jamais vous n'aviez pas encore tout à fait compris son fonctionnement, l'éditeur vient de dévoiler une longue vidéo de présentation qui explique vaguement les rouages du gameplay, censé rendre la programmation accessible à tous. Ainsi, nous pourrons utiliser et relier des Nodons, des fonctions qui connecteront des actions à des réactions dans l'univers virtuel que nous voulons créer. Les Nodons Objets et un outil de dessin serviront eux à façonner notre niveau à notre guise. Et bien évidemment, nos créations pourront être partagées en ligne pour en faire profiter le plus grand monde.

Sur le papier, cela ressemble à ce que peuvent proposer LittleBigPlanet, Dreams, Roblox ou même Fortnite, mais il se démarquera par ses leçons pour nous aider à nous familiariser avec ses possibilités. De quoi susciter des vocations de game designer ? L'atelier du jeu vidéo sortira le 11 juin 2021 sur l'eShop, au prix de 29,99 €.